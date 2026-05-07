Ronnie O’Sullivan esélye jócskán megnőtt az újabb világbajnoki címre

Alig ért véget a sznúker-világbajnokság a sheffieldi Crucible Színházban, szerdán már el is kezdődött ugyanott a szeniorok hasonló versenye. A szenior-vb első továbbjutója a Révész Bulcsú által a hagyományos vb selejtezőjében legyőzött Craig Steadman volt, aki az eredeti tervvel szemben nem Mark Williams ellen folytatja a nyolcaddöntőben. A walesi sznúkeres visszalépésével Ronnie O’Sullivan esélyei alaposan megnőttek a győzelemre.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 11:09
Ronnie O’Sullivan és Mark Williams nem csaphat össze a szenior sznúker-világbajnokságon Fotó: Imaginechina via AFP/Zhang Tongzhou
Nem tartozik a kiemeltek közé a szeniorok között négy sikerével vb-rekordgyőztes Jimmy White, de hozzá hasonlóan Nigel Bond, Peter Lines, Aaron Canavan, Igor Figueiredo és Alfie Burden is korábbi bajnokként játszhat Sheffieldben. Az idei felnőtt-világbajnokság főtábláján szerepelt játékosok közül O’Sullivan mellett Ali Carter és Matthew Stevens is a mezőny tagja.

A vasárnapig tartó vb-n a negyeddöntőkig négy, a szombati elődöntőkben hét, a vasárnapi fináléban pedig tíz nyert frémig tartanak a mérkőzések.

A sheffieldi szenior sznúker-vb kiemeltjei

  1. Alfie Burden (angol)
  2. Joe Perry (angol)
  3. Nigel Bond (angol)
  4. Ronnie O’Sullivan (angol)
  5. Stuart Bingham (angol)
  6. Ali Carter (angol)
  7. Matthew Stevens (walesi)
  8. Robert Milkins (angol)

Tavaly Alfie Burden sikerével zárult a szeniorok vb-je, címvédőként ő az idei első kiemelt:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
