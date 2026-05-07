Ronnie O’Sullivan esélye jócskán megnőtt az újabb világbajnoki címre

Nem tartozik a kiemeltek közé a szeniorok között négy sikerével vb-rekordgyőztes Jimmy White, de hozzá hasonlóan Nigel Bond, Peter Lines, Aaron Canavan, Igor Figueiredo és Alfie Burden is korábbi bajnokként játszhat Sheffieldben. Az idei felnőtt-világbajnokság főtábláján szerepelt játékosok közül O’Sullivan mellett Ali Carter és Matthew Stevens is a mezőny tagja.

A vasárnapig tartó vb-n a negyeddöntőkig négy, a szombati elődöntőkben hét, a vasárnapi fináléban pedig tíz nyert frémig tartanak a mérkőzések.

A sheffieldi szenior sznúker-vb kiemeltjei Alfie Burden (angol) Joe Perry (angol) Nigel Bond (angol) Ronnie O’Sullivan (angol) Stuart Bingham (angol) Ali Carter (angol) Matthew Stevens (walesi) Robert Milkins (angol)

Tavaly Alfie Burden sikerével zárult a szeniorok vb-je, címvédőként ő az idei első kiemelt: