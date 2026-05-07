PSGBayern MünchenJamie CarragherNasszer al-KhelaifiLuis Enrique

Luis Enrique 15 év után beadta a derekát, elásta a csatabárdot az „ittas” Carragherrel

Hosszú éveken keresztül a Paris Saint-Germain hiába kergette a nagyfülű trófeát, a francia élvonal egyeduralkodója a nemzetközi porondon rendre elvérzett. Amióta viszont Luis Enrique megérkezett, eljött az aranykor Párizsban, tavaly meglett a várva várt BL-győzelem, idén pedig a címvédés is összejöhet, miután a PSG szerdán az elődöntőben kiejtette a Bayern Münchent. Nasszer al-Khelaifi klubelnök hálásabb nem is lehetne a spanyol edzőnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 10:42
Luis Enrique valóra váltja a PSG-szurkolók álmait Fotó: Tom Weller Forrás: dpa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A jövőre szóló terv, hogy összehozzuk a legjobb tehetségeket, hogy együtt dolgozzanak az edzővel. A következő három-öt évben akár több különböző játékosunk is Aranylabdát nyerhet – mutatta meg a PSG elnöke, hogy ő bizony mer nagyokat álmodni.

Carragher magára haragította a PSG edzőjét

Visszatérve Luis Enriquéhez, az 55 éves tréner nem állt volna szóba az említett csatornával, mert a helyszíni tudósítója, az ittas Jamie Carragher a 2024-es BL-elődöntő után, amelyet a PSG 2-0-s összesítéssel elveszített a Borussia Dortmunddal szemben, az egykori futballista a sárga-feketék sáljában jelent meg, és próbálta meginterjúvolni a főszereplőket. Carragher most elnézést kért a butaságáért, a mámoros állapotát okolta érte. És láss csodát, a bocsánatkérés és al-Khelaifi közbenjárása megtette a hatását, Luis Enrique most mikrofont ragadott.

– Ha belegondolunk, milyen érzés itt játszani, ilyen meccsen, ilyen játékosok, ilyen játékstílus ellen, miközben az egész idényben mindössze három mérkőzést veszítettek el, tudtuk, milyen nehéz lesz. De a meccs előtt mondogattuk magunknak, hogy Párizsban már legyőztük őket, és hogy miért ne tehetnénk meg újra. Nem vagyunk hozzászokva a védekezéshez, de úgy védekeztünk, mint az angyalok, és teljes mértékben megérdemeltük a továbbjutást. Az alapszakaszban a lehető legnehezebb sorsolást kaptuk, aztán mindig az ellenkezője történt, mint amit szerettünk volna. De döntőbe jutottunk, ez történelmi pillanat lesz a klub számára, lehetőségünk van arra, hogy újra megnyerjük a Bajnokok Ligáját – fogalmazott a spanyol szakember.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.