Luis Enrique 15 év után beadta a derekát, elásta a csatabárdot az „ittas” Carragherrel

– A jövőre szóló terv, hogy összehozzuk a legjobb tehetségeket, hogy együtt dolgozzanak az edzővel. A következő három-öt évben akár több különböző játékosunk is Aranylabdát nyerhet – mutatta meg a PSG elnöke, hogy ő bizony mer nagyokat álmodni.

Carragher magára haragította a PSG edzőjét

Visszatérve Luis Enriquéhez, az 55 éves tréner nem állt volna szóba az említett csatornával, mert a helyszíni tudósítója, az ittas Jamie Carragher a 2024-es BL-elődöntő után, amelyet a PSG 2-0-s összesítéssel elveszített a Borussia Dortmunddal szemben, az egykori futballista a sárga-feketék sáljában jelent meg, és próbálta meginterjúvolni a főszereplőket. Carragher most elnézést kért a butaságáért, a mámoros állapotát okolta érte. És láss csodát, a bocsánatkérés és al-Khelaifi közbenjárása megtette a hatását, Luis Enrique most mikrofont ragadott.

– Ha belegondolunk, milyen érzés itt játszani, ilyen meccsen, ilyen játékosok, ilyen játékstílus ellen, miközben az egész idényben mindössze három mérkőzést veszítettek el, tudtuk, milyen nehéz lesz. De a meccs előtt mondogattuk magunknak, hogy Párizsban már legyőztük őket, és hogy miért ne tehetnénk meg újra. Nem vagyunk hozzászokva a védekezéshez, de úgy védekeztünk, mint az angyalok, és teljes mértékben megérdemeltük a továbbjutást. Az alapszakaszban a lehető legnehezebb sorsolást kaptuk, aztán mindig az ellenkezője történt, mint amit szerettünk volna. De döntőbe jutottunk, ez történelmi pillanat lesz a klub számára, lehetőségünk van arra, hogy újra megnyerjük a Bajnokok Ligáját – fogalmazott a spanyol szakember.