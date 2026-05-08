Szoboszlai kimondta, amit Liverpoolban mindenki gondol Arne Slotról

A 25 éves játékoshoz az is eljutott, hogy hivalkodónak nevezték a közösségi médiában közzétett bejegyzései miatt.

– Nem tudom, ez pontosan mit jelent, de teljesen normális, hogy az ismeretlenek a közösségi médiában látottak alapján alkotnak véleményt rólam. De szerintem már megmutattam a szurkolóknak, mit jelent számomra itt játszani, hétről hétre pályára lépni és mindent megtenni a csapatért, a klubért és értük. A bejegyzéseim, vagy hogy mit viselek, az is a játék része, ez vagyok én. De szerintem a legfontosabb az, amit a pályán csinálok, nem az, amit azon kívül viselek. Mert ha visszaesne a teljesítményem vagy nem harcolnék ugyanúgy minden héten, akkor megérteném a csalódottságukat és hallgatnék rájuk. De, azt hiszem, megmutattam nekik, hogy bármit is csinálok a pályán kívül, a pályán mindig készen állok.