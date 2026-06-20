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Európai szuperrangadó jön a labdarúgó-vb-n

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Az egypontos Hollandia győzelmi kényszerben lép pályára szombaton este Houstonban. Ellenfele az a svéd csapat lesz, amely Tunézia ellen 5-1-es győzelemmel kezdett, míg a hollandok Japán ellen csak 2-2-es döntetlent játszottak. Szintén érdekesnek ígérkezik az E-csoport két győztes csapatának, a német és az elefántcsontparti együttesnek az összecsapása Torontóban a labdarúgó-vb-n.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 5:52
Hollandia és Svédország csap össze a világbajnokság egyik nagy rangadóján Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
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17 June 2026, USA, Winston-Salem: Soccer, 2026 World Cup, national team, Germany, training ahead of the second World Cup match against Ivory Coast. National team coach Julian Nagelsmann (Germany) in action during training. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann - Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Az E-csoport másik összecsapásán a két első fordulós vesztes, azaz Ecuador és Curacao csap össze Kansas City-ben.  Az ecuadori keret rutinos támadója, Enner Valencia kiemelte, hogy a csapatnak nyugodtnak kell maradnia, és a korábbi vereség ellenére sem szabad pánikba esnie. Curaçao válogatottjának csapatkapitánya, Leandro Bacuna szerint a németektől elszenvedett súlyos vereség nem törte meg az együttest, és a játékosok szeretnék bebizonyítani, hogy helyük van a világbajnokság mezőnyében. Curaçao várhatóan szervezett védekezésre és gyors kontrákra épít majd Ecuador ellen.

Edzőváltás után Tunézia Japán ellen készül

A játéknap negyedik összecsapását a mexikói Monterrey-ben vívja Tunézia és Japán. Az afrikai ország szövetsége a svédektől elszenvedett 5-1-es vereség után elzavarta szövetégi kapitányát. Hervé Renard menet közben lép be a tunéziai csapat életébe, ennél nehezebb feladatot aligha kaphatott volna. Mindenesetre nagy meglepetés lenne, ha az afrikai válogatott pontot szerezne az erős japánok ellen.

A labdarúgó-világbajnokság szombati programja:

  • F-csoport, 19.00: Hollandia–Svédország (Houston) 
  • E-csoport, 22.00: Németország–Elefántcsontpart (Toronto)
  • F-csoport, 02.00: Ecuador–Curacao (Kansas City)
  • E-csoport, 06.00: Japán–Tunézia (Monterrey)

 

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