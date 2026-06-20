Európai szuperrangadó jön a labdarúgó-vb-n

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann - Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Az E-csoport másik összecsapásán a két első fordulós vesztes, azaz Ecuador és Curacao csap össze Kansas City-ben. Az ecuadori keret rutinos támadója, Enner Valencia kiemelte, hogy a csapatnak nyugodtnak kell maradnia, és a korábbi vereség ellenére sem szabad pánikba esnie. Curaçao válogatottjának csapatkapitánya, Leandro Bacuna szerint a németektől elszenvedett súlyos vereség nem törte meg az együttest, és a játékosok szeretnék bebizonyítani, hogy helyük van a világbajnokság mezőnyében. Curaçao várhatóan szervezett védekezésre és gyors kontrákra épít majd Ecuador ellen.

Edzőváltás után Tunézia Japán ellen készül

A játéknap negyedik összecsapását a mexikói Monterrey-ben vívja Tunézia és Japán. Az afrikai ország szövetsége a svédektől elszenvedett 5-1-es vereség után elzavarta szövetégi kapitányát. Hervé Renard menet közben lép be a tunéziai csapat életébe, ennél nehezebb feladatot aligha kaphatott volna. Mindenesetre nagy meglepetés lenne, ha az afrikai válogatott pontot szerezne az erős japánok ellen.

A labdarúgó-világbajnokság szombati programja: