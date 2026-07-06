Brazília: az illúziók vége, ez már csak egy középcsapat
A norvég labdarúgó-válogatott megmutatta, hogy nem kell megijedni attól, ha egy világbajnokságon a sportág történetének egyetlen ötszörös világbajnoka az ellenfél. Brazília legutóbb 1990-ben esett ki a legjobb 16 között, igaz, akkor nem a norvégok, hanem a világbajnoki címvédő argentínok álltak fel velük szemben. Ám a mostani, korai brazil kiesés még mindig óriási döbbenetet tud okozni. Akkor is, ha Brazília nem más, mint egy szürke középcsapat.
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