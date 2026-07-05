A hentesek antifutballjának vége, Paraguay hazamegy
Túlzás lenne azt állítani, hogy két látványos és színvonalas mérkőzéssel vette kezdetét a labdarúgó-világbajnokságon a nyolcaddöntők sorozata. A francia csapat igazi úriemberként viselte azt, amit a paraguayi együttes művelt velük. Hentessegédeknek szánt oktatófilm is lehetne ez a meccs, amit az üzbég bíró nevetségesen vezetett. Marokkó pedig egy félidőn keresztül elhitette Kanadával, hogy a bab is hús. Paraguay és Kanada kiesése után a világ nem hullajt könnyeket.
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