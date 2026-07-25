Németország következő mérkőzése szeptember 24-én lesz, akkor a Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandiával játszik Amszterdamban. Később Görögország és Szerbia is két-két alkalommal lesz ellenfél ősszel, de a szerződés alapján a 2028-as Európa-bajnokságon és a 2030-as világbajnokságon is Klopp ül a Nationalelf kispadján. Úgy látszik, erre a német újságírók is hatással lehetnek.
Ez Jürgen Klopp utolsó munkája edzőként, és máris a távozásával fenyeget
Pénteken hivatalosan is kinevezték a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányát. Jürgen Klopp első sajtótájékoztatója nem a legjobb hangulatot hozta, a német újságírók máris fenyegetéssel szembesültek: ha nem hagyják békén a tréner családját, akkor ő azonnal távozik.
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