Ez Jürgen Klopp utolsó munkája edzőként, és máris a távozásával fenyeget

Németország következő mérkőzése szeptember 24-én lesz, akkor a Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandiával játszik Amszterdamban. Később Görögország és Szerbia is két-két alkalommal lesz ellenfél ősszel, de a szerződés alapján a 2028-as Európa-bajnokságon és a 2030-as világbajnokságon is Klopp ül a Nationalelf kispadján. Úgy látszik, erre a német újságírók is hatással lehetnek.