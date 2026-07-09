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Jürgen Kloppnémet labdarúgó-válogatottLőw Zsolt

Klopp furfangosan kerülhet a német válogatotthoz, de Lőw Zsoltot már nem említik

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Ahhoz, hogy Jürgen Klopp valóban a világbajnokságon újra elbukó német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lehessen, még el kell rendezni a Red Bulltól való távozását. Márpedig a német szövetség (DFB) le van égve, és nem tud fizetni érte. Klopp ingyen kerülhet a német válogatott élére, de más formában fizetnie kell majd ezért. Lőw Zsolt nevét ugyanakkor már nem említik, mint leendő stábtagját.

Szalay Attila
2026. 07. 09. 16:14
A hétvégén, New Yorkban dőlhet el, hogy Jürgen Klopp lesz-e a német válogatott új szövetségi kapitánya, és már a stáb is alakul Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
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A legújabb információk szerint az is elképzelhető, hogy Hannes Wolf – aki korábban Dortmundban Klopp munkatársa volt, jelenleg pedig a DFB utánpótlásért felelős igazgatója – még fontosabb szerepet kaphat majd.

Ugyanakkor a Kicker ezúttal már nem említi meg Lőw Zsolt nevét, akit korábban a német Sky Sport nevezett meg, mint esélyest arra, hogy Klopp stábjában is helyet kaphat – jelenleg a Red Bullnál dolgoznak együtt.

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