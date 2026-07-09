Klopp furfangosan kerülhet a német válogatotthoz, de Lőw Zsoltot már nem említik

A legújabb információk szerint az is elképzelhető, hogy Hannes Wolf – aki korábban Dortmundban Klopp munkatársa volt, jelenleg pedig a DFB utánpótlásért felelős igazgatója – még fontosabb szerepet kaphat majd.
Ugyanakkor a Kicker ezúttal már nem említi meg Lőw Zsolt nevét, akit korábban a német Sky Sport nevezett meg, mint esélyest arra, hogy Klopp stábjában is helyet kaphat – jelenleg a Red Bullnál dolgoznak együtt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!