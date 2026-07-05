A német válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz, akkor a Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia nemzeti együttesével játszik Amszterdamban.
Már szinte biztosra vehető: Jürgen Klopp a német válogatott kispadján – Lőw Zsolttal együtt?
Egyöntetű sajtóhírek szerint eldőlt, hogy ki lesz a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Julian Nagelsmann távozása után az első számú jelölt Jürgen Klopp volt, és úgy tűnik, valóban az 59 éves szakember ül le a kispadra. Egyik segítője Lőw Zsolt lehet.
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