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Már szinte biztosra vehető: Jürgen Klopp a német válogatott kispadján – Lőw Zsolttal együtt?

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Egyöntetű sajtóhírek szerint eldőlt, hogy ki lesz a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Julian Nagelsmann távozása után az első számú jelölt Jürgen Klopp volt, és úgy tűnik, valóban az 59 éves szakember ül le a kispadra. Egyik segítője Lőw Zsolt lehet.

Wiszt Péter
2026. 07. 05. 12:31
Úgy tűnik, Jürgen Klopp a német válogatott kispadján tér vissza Fotó: DPA/Frank Hoermann
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A német válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz, akkor a Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia nemzeti együttesével játszik Amszterdamban.

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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