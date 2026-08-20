Saját játékosukat gyalázták az Atlético szurkolói, Simeone kétértelmű reakciója

Magán a szerda esti találkozón két csereember egy-egy nagyszerű találatával nyert 2-0-ra az Atlético Madrid: a BL-győztes PSG-től érkezett dél-koreai Li Kangin tekerése után jött a már említett Baena-szabadrúgás. A boldog Atlético-drukkernek jutott arra is idejük, hogy a meccskeretbe nem nevezett Julián Álvarezt szidalmazzák. Amikor ezzel szembesítették Simeonét, ennyit mondott.
– Nagy tisztelet az embereinknek.
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