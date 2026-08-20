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Julián ÁlvarezDiego Simeonela ligaAtlético Madrid

Saját játékosukat gyalázták az Atlético szurkolói, Simeone kétértelmű reakciója

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Az Atlético Madrid az újonc Málaga ellen kezdte a La Liga 2026/27-es idényét. Diego Simeone csapata 2-0-ra nyert, a PSG-től igazolt Li Kangin, majd a friss világbajnok Álex Baena lőtt gólt. Julián Álvarez nem került a meccskeretbe, az Atlético szurkolói szidalmazták az argentin támadót és édesanyját, s erre Simeone furcsa reakciót adott a meccs után.

Koczó Dávid
2026. 08. 20. 9:49
Diego Simeone számol Julián Álvarez játékával, az Atlético Madrid szurkolói viszont haragszanak az argentin támadóra Fotó: SOPA Images via ZUMA Press Wire/Maciej Rogowski
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Magán a szerda esti találkozón két csereember egy-egy nagyszerű találatával nyert 2-0-ra az Atlético Madrid: a BL-győztes PSG-től érkezett dél-koreai Li Kangin tekerése után jött a már említett Baena-szabadrúgás. A boldog Atlético-drukkernek jutott arra is idejük, hogy a meccskeretbe nem nevezett Julián Álvarezt szidalmazzák. Amikor ezzel szembesítették Simeonét, ennyit mondott.

– Nagy tisztelet az embereinknek.

Ezt aztán mindenki úgy érti, ahogy akarja: a szurkolók és Álvarez tiszteletéről is szólhat. Simeone nem vállalja magára, hogy ezt a feszültséget feloldja, s bizonyos tekintetben igaza van: Álvarez a nyilatkozatával saját magát hozta kínos helyzetbe, neki kell megoldást is találnia rá.

Az Atlético Madrid vasárnap újabb bajnokit vív, méghozzá rangadót Gulácsi Péter csapata, a tavalyi bronzérmes Villarreal ellen.

 

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