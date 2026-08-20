Saját játékosukat gyalázták az Atlético szurkolói, Simeone kétértelmű reakciója

Ezt aztán mindenki úgy érti, ahogy akarja: a szurkolók és Álvarez tiszteletéről is szólhat. Simeone nem vállalja magára, hogy ezt a feszültséget feloldja, s bizonyos tekintetben igaza van: Álvarez a nyilatkozatával saját magát hozta kínos helyzetbe, neki kell megoldást is találnia rá.

Az Atlético Madrid vasárnap újabb bajnokit vív, méghozzá rangadót Gulácsi Péter csapata, a tavalyi bronzérmes Villarreal ellen.