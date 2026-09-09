Haaland és Mbappé öccse is botrányba keveredett a Bajnokok Ligájában

Lille-ben Ethan Mbappé elvesztette a fejét

A játéknap talán legdrámaibb fordítását a Real Betis mutatta be, amely 3–2-re győzött Lille-ben. A franciák kétszer is vezettek, a Betis azonban Marc Bartra két góljával kétszer egyenlített, majd Troy Parrott szerezte a spanyolok győztes találatát. A mérkőzésen nem Parrott győztes gólja, hanem Ethan Mbappé piros lapja volt a fő beszédtéma.

Kylian Mbappé öccse az 56. percben könyökölte le a Betis játékosát, Natant, és a játékvezető kiállította Ethan Mbappét.

A visszajátszások alapján a nemzetközi sajtó jelentős része egyértelműnek tartotta a piros lapot, a német Blick például egyértelmű erőszakos cselekedetként írta le az esetet.

Ethan Mbappé kiállítása Lille-ben - Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A Betis számára különleges volt a siker, hiszen a csapat hosszú kihagyás után tért vissza a Bajnokok Ligájába, és rögtön idegenben tudott nyerni. A mérkőzés egyik hőse a kétgólos Marc Bartra volt, míg Troy Parrott ismét fontos pillanatban villant. Parrott számára különösen emlékezetes időszak ez: a támadó nem sokkal korábban a Real Madrid ellen is döntő gólt szerzett, Lille-ben pedig ismét ő döntötte el a mérkőzést.

Haaland góljai mellett a balhé is főszerepet kapott Portóban

A Manchester City 2–0-ra nyert Portóban, a két gólt Erling Haaland szerezte, de a norvég klasszis nemcsak a találataival került a címlapokra. A mérkőzés feszült volt, már az első félidőben komoly vita alakult ki Marc Guéhi és Gabri Veiga ütközése után. A City védője egy fejpárbaj során a karjával eltalálta Veigát, aki vérző fejjel vánszorgott le. A Porto játékosai reklamáltak, de Guéhi nem kapott lapot, ami tovább fokozta a feszültséget.

A legnagyobb jelenet azonban a hosszabbításban jött el. Pablo Rosario és Haaland összeakaszkodott, a Porto játékosa a földre vitte a norvégot, aki nem hagyta magát: rövid időre valódi birkózás alakult ki közöttük, majd a két csapat játékosai is egymásnak estek.

Mindkét futballista sárga lapot kapott, de az eset után a brit sajtóban komoly vita alakult ki arról, hogy Rosario szándékosan próbálta-e olyan helyzetbe hozni Haalandot, amelyből piros lap lehetett volna. A balhé végül nem tudta elhomályosítani Haaland teljesítményét. A norvég a második félidő elején és a hosszabbításban is betalált.