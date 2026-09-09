Haaland és Mbappé öccse is botrányba keveredett a Bajnokok Ligájában

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A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi mérkőzésein sok olyan esemény történt, amelyről érdemes beszélni. A Real Madridot az Internazionale elleni győzelem után is kifütyülte saját szurkolótábora, José Mourinho pedig látványosan védelmébe vette Vinícius Júniort. Lille-ben Ethan Mbappé kiállítása borzolta a kedélyeket, Portóban pedig Erling Haaland és Pablo Rosario a földön birkózva került egy tömegjelenet középpontjába. Az Aston Villa megtörte elképesztő góltalansági sorozatát, de Bruges-ben így is majdnem elszórakozta a mérkőzést a Bajnokok Ligája összecsapáson.

Lantos Gábor
2026. 09. 09. 6:10
Erling Haaland megmutatta, hogy birkózni is tud Fotó: ALEX JUAREZ Forrás: ANADOLU
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Lille-ben Ethan Mbappé elvesztette a fejét

A játéknap talán legdrámaibb fordítását a Real Betis mutatta be, amely 3–2-re győzött Lille-ben. A franciák kétszer is vezettek, a Betis azonban Marc Bartra két góljával kétszer egyenlített, majd Troy Parrott szerezte a spanyolok győztes találatát. A mérkőzésen nem  Parrott győztes gólja, hanem Ethan Mbappé piros lapja volt a fő beszédtéma. 

Kylian Mbappé öccse az 56. percben könyökölte le a Betis játékosát, Natant, és a játékvezető kiállította Ethan Mbappét.

A visszajátszások alapján a nemzetközi sajtó jelentős része egyértelműnek tartotta a piros lapot, a német Blick például egyértelmű erőszakos cselekedetként írta le az esetet.

Bulgarian referee Georgi Kabakov (C) shows Lille's French forward #08 Ethan Mbappe (R) a red card for a foul on Real Betis' Spanish midfielder #08 Pablo Fornals (not pictured) during the UEFA Champions League, league phase day 1, football match between Lille (FRA) and Real Betis (ESP) at the Stade Pierre Mauroy, in Villeneuve d'Ascq, on September 8, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Ethan Mbappé kiállítása Lille-ben - Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A Betis számára különleges volt a siker, hiszen a csapat hosszú kihagyás után tért vissza a Bajnokok Ligájába, és rögtön idegenben tudott nyerni. A mérkőzés egyik hőse a kétgólos Marc Bartra volt, míg Troy Parrott ismét fontos pillanatban villant. Parrott számára különösen emlékezetes időszak ez: a támadó nem sokkal korábban a Real Madrid ellen is döntő gólt szerzett, Lille-ben pedig ismét ő döntötte el a mérkőzést.

Haaland góljai mellett a balhé is főszerepet kapott Portóban

A Manchester City 2–0-ra nyert Portóban, a két gólt Erling Haaland szerezte, de a norvég klasszis nemcsak a találataival került a címlapokra. A mérkőzés feszült volt, már az első félidőben komoly vita alakult ki Marc Guéhi és Gabri Veiga ütközése után. A City védője egy fejpárbaj során a karjával eltalálta Veigát, aki vérző fejjel vánszorgott le. A Porto játékosai reklamáltak, de Guéhi nem kapott lapot, ami tovább fokozta a feszültséget. 

A legnagyobb jelenet azonban a hosszabbításban jött el. Pablo Rosario és Haaland összeakaszkodott, a Porto játékosa a földre vitte a norvégot, aki nem hagyta magát: rövid időre valódi birkózás alakult ki közöttük, majd a két csapat játékosai is egymásnak estek.

Mindkét futballista sárga lapot kapott, de az eset után a brit sajtóban komoly vita alakult ki arról, hogy Rosario szándékosan próbálta-e olyan helyzetbe hozni Haalandot, amelyből piros lap lehetett volna. A balhé végül nem tudta elhomályosítani Haaland teljesítményét. A norvég a második félidő elején és a hosszabbításban is betalált.

A Porto számára különösen fájdalmas volt az este, mert a portugáloknak ugyan akadtak jobb periódusaik, mégsem tudtak igazán veszélyt teremteni. A statisztikák szerint a csapat 2017 februárja óta először lőtt kapura Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Az Aston Villa három gól után is majdnem bajba került

Az Aston Villa számára a belga Club Brugge elleni 3–2-es győzelem nemcsak a Bajnokok Ligája rajtja miatt volt rendkívül fontos. Unai Emery csapata ugyanis a szezon első három Premier League-mérkőzésén gólt sem szerzett. Bruges-ben azonban 43 perc alatt háromszor talált be: John McGinn, Emiliano Buendía és Nicolas Jackson is eredményes volt. McGinn találata történelmi jelentőségű volt: az ESPN beszámolója szerint

az Aston Villa csapatkapitánya ezzel a klub legeredményesebb játékosa lett az UEFA-sorozatokban.

Az angol csapat azonban a biztosnak tűnő vezetés ellenére sem lehetett biztos a győzelemben. Aaron Wan-Bissaka tizenegyest hozott össze, amelyet Nicolo Tresoldi értékesített, a Brugge pedig az utolsó félórában nagy nyomást helyezett az angolokra. A hazaiak végül nem tudtak egyenlíteni, így az Aston Villa megszerezte idénybeli első győzelmét. A siker jelentőségét jól mutatja, hogy Emery „nagy előrelépésnek” nevezte a mérkőzést, miután csapata rendkívül gyengén kezdte az angol bajnoki idényt.

 

Bajnokok LigájaReal Madrid CFJose MourinhoEthan MbappéErling Haaland

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