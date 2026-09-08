Bernie Ecclestone puskával érkezett Portugáliába, a rendőrség feltartóztatta
Kellemetlen incidensbe keveredett Bernie Ecclestone Portugáliában. A Forma-1 egykori teljhatalmú vezetőjénél sörétes puskát találtak, amikor magángépével Svájcból megérkezett a Lisszabon közelében található Tires repülőtérre. A 95 éves brit üzletember szerint a fegyvert koronglövészethez vitte magával, ám nem rendelkezett az országba történő bevitelhez szükséges dokumentumokkal. Bernie Ecclestone szerint szó sem volt semmilyen letartóztatásól.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!