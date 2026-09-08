Az NB III felé sodródik a borzalmas formában lévő DVTK

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A DVTK csapata 1-0-ra vezetett a Videoton otthonában, mégsem nyerte meg az NB II roncsderbijét, mert a második félidőben a hazaiak fordítani tudtak és 2-1-re legyőzték a Diósgyőrt. Azt már tudni lehet, hogy a rettenetes állapotban lévő csapat edzője Feczkó Tamás lesz, a nagy kérdés az, mire megy ezzel a kerettel és azokkal a játékosokkal, akiknek nagyon nem ízlik a másodosztály. A DVTK ezzel együtt óriásit bukhat.

Lantos Gábor
2026. 09. 08. 6:13
A DVTK Székesfehérváron is vereséget szenvedett az NB II roncsderbijén Fotó: DVTK - Facebook
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A jelenlegi helyzetben azonban a DVTK-nak először stabilizálnia kell önmagát. 

Mert amíg a csapat öt mérkőzésen keresztül nem tud nyerni, amíg állandóan edzőt keres, amíg nincs egyértelműen kialakult játék, addig a feljutásról beszélni korai. 

Az azonban sokkal nehezebb feladat lesz, hogy a klub ismét megtalálja azt az identitást, stabilitást és szakmai irányt, amely nélkül a DVTK történelmi neve sem jelent védelmet a további zuhanással szemben. Mert ha ez így megy tovább, akkor annak könnyen NB III lehet a vége.

Előbb azonban szombaton a két csapat újra összecsap egymással - a Magyar Kupában. Azt a meccset viszont Miskolcon rendezik meg.

 

DVTKVideotonNB II

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