Az NB III felé sodródik a borzalmas formában lévő DVTK

A DVTK drukkerein semmi sem múlt, ők Fehérvárra is elutaztak - Fotó: DVTK-Facebook

A jelenlegi helyzetben azonban a DVTK-nak először stabilizálnia kell önmagát.

Mert amíg a csapat öt mérkőzésen keresztül nem tud nyerni, amíg állandóan edzőt keres, amíg nincs egyértelműen kialakult játék, addig a feljutásról beszélni korai.

Az azonban sokkal nehezebb feladat lesz, hogy a klub ismét megtalálja azt az identitást, stabilitást és szakmai irányt, amely nélkül a DVTK történelmi neve sem jelent védelmet a további zuhanással szemben. Mert ha ez így megy tovább, akkor annak könnyen NB III lehet a vége.

Előbb azonban szombaton a két csapat újra összecsap egymással - a Magyar Kupában. Azt a meccset viszont Miskolcon rendezik meg.