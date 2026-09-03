Az ETO kapusa megüzente Borbély Balázsnak, mire számíthat Győrben

– A labdarúgás világában megesik, hogy egy edző országon belül egyik klubból a másikhoz kerül.

A körülmények talán nem voltak a legszerencsésebbek, de ami megtörtént, megtörtént.

– fogalmazott Petrás, leszögezve: a múltat maguk mögött kell hagyniuk, a jelenre kell koncentrálni.

Az FTC az El-re is készül, az ETO elbukott Európában

Ez a hozzáállás nemcsak Borbély esetére vonatkozik, hanem a győriek várakozáson aluli nemzetközi selejtezős szereplésére is: a BL-selejtezőből indulva még a Konferencialiga-főtábla sem jött össze az ETO-nak.

– A Riga elleni kiesést követő első edzésen azt éreztük, hogy Efraín Juárez vezetőedző előrenéz. Az volt az üzenete, el kell fogadnunk, ami történt: kiestünk, csalódottak vagyunk, de át kell kapcsolnunk a bajnokságra és a hazai kupára, hogy jövőre ismét ott lehessünk Európában – idézte fel Petrás, aki szeretné megőrizni kapuját a góltól a Ferencváros elleni rangadón.