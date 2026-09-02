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Nagy Ádám nem fukarkodott a kritikával, az NB I mellett saját magát sem kímélte

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Hosszú interjút adott az M4 Sportnak Nagy Ádám, az FTC-be idén nyáron hazatért 88-szoros magyar válogatott labdarúgó. A középpályás a Fradiban újra felkeltené Marco Rossi figyelmét, aki tavaly kisebb csalódást okozott neki. Nagy Ádám saját magával szemben is kritikus volt, de labdarúgó NB I sem nyűgözte le a hazatérése utáni első hetekben.

Koczó Dávid
2026. 09. 02. 19:55
Nagy Ádám olyan teljesítményt nyújtana az FTC-ben, amely alapján Marco Rossi újra meghívja a magyar válogatott keretébe Fotó: Tumbász Hédi
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A középpályás bízik benne, hogy a közeljövőben több fiatal és kevesebb légiós lesz az NB I-ben, s Nagy Ádám azt is hozzátette: kevesli az 5-6 ezres átlagnézőszámot.

Marco Rossi nem indokolta a meghívó elmaradását

Miközben az NB I-es klubok küzdenek a nagyobb létszámért, a magyar válogatott színeiben Nagy Ádám is éveken át rendre telt ház előtt játszhatott, egészen 2024 novemberéig, a máig utolsónak számító, 88. fellépéséig. Azóta, lassan két éve nem kapott meghívót Marco Rossitól, amit az olasz szakember nem indokolt meg neki.

– Igényeltem volna, de nem akartam őt számonkérni. A legelején egy személyes indoklást vártam volna, az jólesett volna, nem történt meg, de nem vagyok már kisfiú, hogy megsértődjek ezen – fogalmazott a középpályás, aki önkritikát is gyakorolt, amikor a legutóbbi válogatottbeli fellépéseiről beszélt.

Nagyon sajnálom, hogy az utolsó Eb valahogy félresiklott. Utána még kaptam meghívót, de kicsit én is azt éreztem, hogy pont olyan teljesítményt nyújtok, hogy ha van valaki, akiben kicsit több az akarás, akkor el tudja tőlem venni a pozíciót. 

Lehet, hogy ez is történt, szerintem azzal nincs semmi baj, ha az ember így visszagondol, hogy mi történhetett.

A magyar válogatott szereplése mutatja a fejlődést?

Nagy Ádám három Európa-bajnokságon is szerepelt, miközben korábban évtizedeken át nem jutott ki nagy tornára a magyar válogatott. A középpályás szerint ugyanakkor ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden jó irányba halad a hazai futballban.

– Úgy éreztem, hogy sokan vezetői pozícióban a magyar labdarúgásban arra hivatkozva mondták, hogy fejlődik a magyar foci, hogy a válogatott jó eredményeket ér el, de a kettőnek semmi köze egymáshoz – fogalmazott meg még egy irányba kritikát Nagy Ádám.

 

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