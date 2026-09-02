Nagy Ádám nem fukarkodott a kritikával, az NB I mellett saját magát sem kímélte

A középpályás bízik benne, hogy a közeljövőben több fiatal és kevesebb légiós lesz az NB I-ben, s Nagy Ádám azt is hozzátette: kevesli az 5-6 ezres átlagnézőszámot.

Marco Rossi nem indokolta a meghívó elmaradását

Miközben az NB I-es klubok küzdenek a nagyobb létszámért, a magyar válogatott színeiben Nagy Ádám is éveken át rendre telt ház előtt játszhatott, egészen 2024 novemberéig, a máig utolsónak számító, 88. fellépéséig. Azóta, lassan két éve nem kapott meghívót Marco Rossitól, amit az olasz szakember nem indokolt meg neki.