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Borbély Balázs sikerkovács vagy áruló? Hogyan fogadják Győrben visszatérésekor a Fradi edzőjét?

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A labdarúgó NB I 3. fordulójából elhalasztott rangadót csütörtök este pótolják: a címvédő ETO FC vendége az Európa-liga főtáblájára ismét eljutott FTC lesz. Borbély Balázs tavaly még a győri kispadon ülve tört borsot a fradisták orra alá, most viszont már a Fradi vezetőedzőjeként venné el az ETO idénybeli NB I-es veretlenségét. Bár Borbély szerint ez a mérkőzés is olyan lesz, mint a többi, Győrben biztosan akadnak, akik ezzel nem értenek egyet.

Koczó Dávid
2026. 09. 02. 17:51
Borbély Balázs az FTC vezetőedzőjeként először készül az ETO FC ellen, pragmatikusan teszi Fotó: Polyák Attila
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Az összkép mégis a Fradinál kedvezőbb, hiszen amíg a fővárosiak Borbély irányításával veretlen selejtezősorozatot produkálva az Európa-liga csoportkörébe jutottak, addig Juárez még a Konferencialiga mezőnyébe sem tudta elkormányozni az ETO-t.

Borbély először FTC-edzőként az ETO ellen

Borbély Balázs kijelentette: mostantól az NB I-é a fő fókusz, ami azt is jelenti, hogy a kezdeti fordulók idején a Ferencvárosnak még fontosabb volt a jó nemzetközi szereplés, mint a bajnokság. A Fradi az előző meccsén, az éllovas Puskás Akadémia ellen már bizonyított az El-alapszakasz kiharcolása óta, most pedig Borbély megmutathatja a győrieknek, hogy hiba alábecsülni az ő szerepét az ETO tavalyi sikerében. Maga az edző a nyilatkozata alapján azonban nem ezt használja motivációként:

– Ugyanolyan mérkőzést várok, mint a többi. Eggyel több napunk felkészülni, mint a Puskás Akadémia ellen volt. Fel fogunk készülni, és megteszünk mindent a sikerért.

Juárez Borbély ellen bizonyíthat

Győri oldalon biztosan akadnak, akik érzik a tüskét. Borbély jól mérte fel , hogy az ETO kulcsjátékosokat fog veszíteni a nyáron, ugyanakkor a Ferencvárosnál is átalakult a keret, s az új edző mégis gyorsan felmérte, kiből mit tudhat kihozni. Corbu, Zachariassen és O’Dowda egyértelműen jobban megmutatja a képességeit, mint Borbély elődje, Robbie Keane alatt, s Nagy Olivér bevetése is remekül bevált.

Juáreznek Győrben ugyanez az építkezés lassabban megy, s bár pont benne biztosan nincs tüske győri oldalon, a mexikói szakember óriásit léphetne afelé, hogy tényleg elfogadják az ETO-szurkolók, ha a Ferencváros ellen ő is sikerre viszi a csapatot.

 

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