A Fradi eladta az NB I legértékesebb játékosát, az európai menetelés alapemberét
Egy év után véget ért Gavriel Kanikovszki ferencvárosi időszaka: az izraeli válogatott középpályás visszatért korábbi klubjához, a Maccabi Tel-Avivhoz. A Transfermarkt legutóbbi értékbecslése szerint négymillió euróval ő volt nemcsak a Fradi, hanem a teljes NB I legértékesebb játékosa. Izraeli sajtóhírek alapján az FTC 1,2 millió eurót kaphat érte.
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