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A Fradi eladta az NB I legértékesebb játékosát, az európai menetelés alapemberét

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Egy év után véget ért Gavriel Kanikovszki ferencvárosi időszaka: az izraeli válogatott középpályás visszatért korábbi klubjához, a Maccabi Tel-Avivhoz. A Transfermarkt legutóbbi értékbecslése szerint négymillió euróval ő volt nemcsak a Fradi, hanem a teljes NB I legértékesebb játékosa. Izraeli sajtóhírek alapján az FTC 1,2 millió eurót kaphat érte.

Szalay Attila
2026. 08. 31. 19:57
Egy év után véget ért Gavriel Kanikovszki ferencvárosi időszaka: az izraeli válogatott középpályás visszatért korábbi klubjához, a Maccabi Tel-Avivhoz Forrás: fradi.hu
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