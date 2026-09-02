FerencvárosUEFA Európa-LigaLa Gazzetta dello Sport

A világ legismertebb sportújságja elismerő cikket írt a Fradiról

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Manapság a világ talán legismertebb sportlapjában, az olasz La Gazzetta Dello Sportban kevés szó esik a magyar futballról. Most azonban megtört a csend, mert a híres rózsaszín újság részletes cikket közölt a Ferencvárosról. Ennek pedig az az oka, hogy a Fradi az Európa-liga hamarosan kezdődő alapszakaszában a Juventus és a Milan ellen is pályára lép. A Ferencváros tehát most már Olaszországban is komoly téma lett.

Magyar Nemzet
2026. 09. 02. 12:51
A Ferencvárosról nagyon komoly cikk jelent meg a La Gazzetta Dello Sportban Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ Forrás: ANADOLU
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Az olaszok szerint a Fradit nem szabad leírni, mert akár az egész sorozat egyik meglepetéscsapata is lehet a magyar bajnokság tavalyi ezüstérmese. Bízzunk abban, hogy igazuk lesz az olaszoknak.

 

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