A korlátlan állami sportfinanszírozás után más utat kell választani a magyar sportnak
Miközben folyik a vita, hogy mi legyen a magyar élsportot az elmúlt 16 évben gyakorlatilag eltartó TAO-támogatásokkal és az állami finanszírozással, a magyar élsport összes szereplőjének új utakra kell lépniük és vissza kell szerezniük a piac bizalmát. Többek között ez is elhangzott azon a hétfői sportkonferencián, amelyet az Inscope Consulting szervezett meg.
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