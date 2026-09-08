Rendkívüli

Kitiltották Toroczkai Lászlót a parlamenti ülésről, miután féregnek nevezte Magyar Pétert

Rendkívüli

Nagyobb lehet a vagyonvisszaszerzés ára, mint gondolnánk

A korlátlan állami sportfinanszírozás után más utat kell választani a magyar sportnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben folyik a vita, hogy mi legyen a magyar élsportot az elmúlt 16 évben gyakorlatilag eltartó TAO-támogatásokkal és az állami finanszírozással, a magyar élsport összes szereplőjének új utakra kell lépniük és vissza kell szerezniük a piac bizalmát. Többek között ez is elhangzott azon a hétfői sportkonferencián, amelyet az Inscope Consulting szervezett meg.

Magyar Nemzet
2026. 09. 08. 10:36
A konferencia egyik fő előadója Szalay-Berzeviczy Attila volt Fotó: TumbaszHedi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
sportfinanszírozásTAOSzalay-Berzeviczy Attila

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hankó Balázs
idezojelekkrausz ferenc

„Nem hinném” és a tények

Hankó Balázs avatarja

Kizárt, hogy egyik nemzeti büszkeségünkről, a világ tudományos elitjében magasra emelt Krausz Ferencre és a tudományos teljesítményére mondtak volna nemet a választók.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.