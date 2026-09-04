Kerkez kulcsszerepet játszott a Liverpool első góljában

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Megszerezte első győzelmét a Premier League 2026/27-es idényében a Liverpool, Alexander Isak két korai góljával 2-0-ra nyert az Ipswich Town otthonában. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végig a pályán volt, előbbi szerelésével indult a Liverpool első góljához vezető akció, utóbbi mindhárom lövésével kaput talált.

Koczó Dávid
2026. 09. 04. 22:56
Alexander Isak megint megállíthatatlan volt az Ipswich Town ellen, korai duplával vezette sikerre a Liverpoolt Fotó: AFP/Henry Nicholls
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Az Ipswich hálóőre később azért bemutatott néhány védést, Szoboszlai távolról bátran próbálkozott, s mindhárom kísérlete el is találta a kaput.

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A korai duplával lényegében el is dőlt a meccs, a folytatásban is inkább a Liverpool újabb találatához jártunk közel, semmint a hazai szépítéshez.

Isak harmadik gólját les miatt vették el, később pedig Szoboszlait vitték földre a tizenhatoson belül, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy előtte a magyar futballista lesen kapta a labdát.

Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a 2-0-s liverpooli sikerrel véget ért meccset, utóbbi a sárga lapja ellenére. A második félidőben bemutatkozott a Liverpoolban a méregdrágán vásárolt francia támadó, Barcola.

A Liverpool három forduló után öt ponttal áll a Premier League-ben, a következő mérkőzését viszont már a BL-ben vívja, szerda este az Atlético Madrid ellen, hazai pályán.

 

Liverpool FCAlexander IsakKerkez MilosSzoboszlai Dominik

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