Kerkez kulcsszerepet játszott a Liverpool első góljában

Az Ipswich hálóőre később azért bemutatott néhány védést, Szoboszlai távolról bátran próbálkozott, s mindhárom kísérlete el is találta a kaput.

Szoboszlai nem rúghatott büntetőt, de a Liverpool megszerezte első győzelmét

A korai duplával lényegében el is dőlt a meccs, a folytatásban is inkább a Liverpool újabb találatához jártunk közel, semmint a hazai szépítéshez.

Isak harmadik gólját les miatt vették el, később pedig Szoboszlait vitték földre a tizenhatoson belül, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy előtte a magyar futballista lesen kapta a labdát.

Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a 2-0-s liverpooli sikerrel véget ért meccset, utóbbi a sárga lapja ellenére. A második félidőben bemutatkozott a Liverpoolban a méregdrágán vásárolt francia támadó, Barcola.

A Liverpool három forduló után öt ponttal áll a Premier League-ben, a következő mérkőzését viszont már a BL-ben vívja, szerda este az Atlético Madrid ellen, hazai pályán.