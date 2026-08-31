Liverpool FCPSGBradley Barcola

A Liverpool robbantotta az átigazolási bombát, az új sztár drágább, mint Wirtz volt

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Hatalmas összegért szerződtette a Liverpool Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől. A klubok ugyan nem hozták nyilvánosságra a vételárat, a francia L’Équipe szerint bónuszokkal együtt több mint 140 millió eurót érhet az üzlet, míg angol források 106+17 millió fontról írnak. A 23 éves francia válogatott támadó ezzel többe kerülhetett, mint tavaly nyáron Florian Wirtz. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új csapattársa az első liverpooli interjújában azt is elárulta, hogy Hugo Ekitike egész nyáron üzengetett neki.

Szalay Attila
2026. 08. 31. 16:21
Bradley Barcola lett Szoboszlai és Kerkez legújabb csapattársa a Liverpoolban Forrás: liverpoolfc.com
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Nagy céljai vannak a Liverpool mezében is

– Nagy büszkeség, hogy a Liverpoolban játszhatok. Sokáig tartott, de nagyon boldog vagyok, hogy ma már a Liverpool játékosa lehetek, és csak arra vágyom, hogy pályára léphessek és játszhassak – mondta a klub hivatalos honlapjának Barcola.

Nagyon nagy dolgokat szeretnék elérni. Mindenekelőtt megnyerni a Premier League-et, ami életem egyik legnagyobb álma. Szeretnék hosszú távon ennél a csapatnál maradni, ezért írtam alá hosszú szerződést

– fogalmazott a francia.

Barcola első liverpooli nyilatkozatának egyik legérdekesebb részlete azonban Hugo Ekitikéhez kapcsolódott. A két francia támadó a válogatottból és a PSG-ből is ismeri egymást, Ekitike pedig a jelek szerint már jóval a megállapodás megszületése előtt azon dolgozott, hogy barátja Liverpoolba költözzön.

– Arra várt, hogy aláírjam a szerződést, gyakran küldött üzeneteket, és azt kérdezgette, hogy jövök-e vagy sem – árulta el Barcola.

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