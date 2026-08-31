A Liverpool robbantotta az átigazolási bombát, az új sztár drágább, mint Wirtz volt

Nagy céljai vannak a Liverpool mezében is

– Nagy büszkeség, hogy a Liverpoolban játszhatok. Sokáig tartott, de nagyon boldog vagyok, hogy ma már a Liverpool játékosa lehetek, és csak arra vágyom, hogy pályára léphessek és játszhassak – mondta a klub hivatalos honlapjának Barcola.

Nagyon nagy dolgokat szeretnék elérni. Mindenekelőtt megnyerni a Premier League-et, ami életem egyik legnagyobb álma. Szeretnék hosszú távon ennél a csapatnál maradni, ezért írtam alá hosszú szerződést

– fogalmazott a francia.

Barcola első liverpooli nyilatkozatának egyik legérdekesebb részlete azonban Hugo Ekitikéhez kapcsolódott. A két francia támadó a válogatottból és a PSG-ből is ismeri egymást, Ekitike pedig a jelek szerint már jóval a megállapodás megszületése előtt azon dolgozott, hogy barátja Liverpoolba költözzön.

– Arra várt, hogy aláírjam a szerződést, gyakran küldött üzeneteket, és azt kérdezgette, hogy jövök-e vagy sem – árulta el Barcola.