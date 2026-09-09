Bazilika előtt szerválnak: egészen őrült helyszínen rajtol a férfi röplabda-Eb
Képzeljük el: több ezer ember ül a lelátón, a játékosok a háló két oldalán készülnek a szervára, mögöttük pedig nem egy sportcsarnok fala, hanem egy több száz éves nápolyi bazilika magasodik. Ez nem egy film jelenete, hanem az idei férfi röplabda Európa-bajnokság nápolyi mérkőzése, amelyet csütörtökön este 21.05-kor rendeznek meg. Olaszország teljes lázban ég, ami nem csoda.
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