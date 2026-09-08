Ilyen nincs - mobiltelefonnal a kezében futott, csalással vádolták meg
Élete egyik legnagyobb sikerét aratta Sofie Nelson Rask a svéd félmaratoni bajnokságon, az örömét azonban hamarosan sokk és bizonytalanság váltotta fel. A 35 éves futónőt ugyanis csalással gyanúsították meg, és egy időre az is kérdésessé vált, megtarthatja-e frissen szerzett bronzérmét. Svédország most hüledezik a furcsa ügy miatt.
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