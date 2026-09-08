Ilyen nincs - mobiltelefonnal a kezében futott, csalással vádolták meg

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Élete egyik legnagyobb sikerét aratta Sofie Nelson Rask a svéd félmaratoni bajnokságon, az örömét azonban hamarosan sokk és bizonytalanság váltotta fel. A 35 éves futónőt ugyanis csalással gyanúsították meg, és egy időre az is kérdésessé vált, megtarthatja-e frissen szerzett bronzérmét. Svédország most hüledezik a furcsa ügy miatt.

Lantos Gábor
2026. 09. 08. 8:06
A mesterséges intelligencia által készített képen látható az az eset, amely felkavarta Svédországot Forrás: Mesteséges Intelligencia
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Svédországmobiltelefonfélmaraton

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

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Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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