Kiderült, miért nem nyilatkozott Erős Gábor a Vasas veresége után

– Azt mondta, a térde stabil, a szalagját húzhatta meg kicsit, de nagyon bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen már rendelkezésre állhat – nyilatkozta Ferenczi, aki szerint a Vasas a szünetig nem találta a ritmust, utána viszont jóval agresszívebben játszott és helyzeteket dolgozott ki, így sajnálja, hogy mindez gólt és pontot sem ért.

Jövő vasárnap az MTK a Ferencváros vendége lesz, míg a Vasas a vendég Paks ellen zárja az NB I-es idény első harmadát.

NB I, 10. forduló:

péntek:

MTK Budapest–Vasas FC 1-0 (1-0)

szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 14.30

Paksi FC–ETO FC 17.00

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 19.30

vasárnap: