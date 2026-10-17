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Kiderült, miért nem nyilatkozott Erős Gábor a Vasas veresége után

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A labdarúgó NB I 10. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén az MTK 1-0-ra nyert a vendég Vasas ellen. Pinezits Máté és a gólszerző Komáromi György boldog volt, hogy feljavult a csapat múlt hét óta, míg az angyalföldiek részéről Erős Gábor távollétében Ferenczi István nyilatkozott.

Wiszt Péter
2026. 10. 17. 7:24
Erős Gábor elárulta, személyes okok miatt nem nyilatkozott a Vasas MTK elleni vereségét követően Fotó: Vasas FC/Török Levente

– Azt mondta, a térde stabil, a szalagját húzhatta meg kicsit, de nagyon bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen már rendelkezésre állhat – nyilatkozta Ferenczi, aki szerint a Vasas a szünetig nem találta a ritmust, utána viszont jóval agresszívebben játszott és helyzeteket dolgozott ki, így sajnálja, hogy mindez gólt és pontot sem ért.

Jövő vasárnap az MTK a Ferencváros vendége lesz, míg a Vasas a vendég Paks ellen zárja az NB I-es idény első harmadát.

NB I, 10. forduló:

péntek:

  • MTK Budapest–Vasas FC 1-0 (1-0)

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 14.30
  • Paksi FC–ETO FC 17.00
  • Újpest FC–Puskás Akadémia FC 19.30

vasárnap:

  • Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 15.30
  • Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 18.00

 

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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