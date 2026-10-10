A holland sajtó kiröhögte a magyarokat, két meccslabda is Hollandiába került Felcsútról
Nem történt semmi váratlan, de a különbség így is letaglozó. A magyar női labdarúgó-válogatott hazai pályán, Felcsúton lépett pályára a világbajnoki pótselejtezők első összecsapásán. Hollandia 8-0-ra nyert, így a visszavágót gyakorlatilag felesleges lejátszani. A holland sajtó kinevette a magyarokat, a holland játékosok két meccslabdát is hazavittek.
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