A holland sajtó kiröhögte a magyarokat, két meccslabda is Hollandiába került Felcsútról

Jakubász Tamás árok Láda, árok vagy valami más

Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.