Elszabadult a pokol a norvég labdarúgó-bajnokság trondheimi meccsén

A Sandefjord a 73. percben Vetle Walle Egeli távoli lövésével egyenlített, így a vendégek végül egy ponttal távoztak Trondheimből. Egy azonban biztos: ez a meccs még sokáig beszédtéma marad Norvégiában.
A Sandefjord a 73. percben Vetle Walle Egeli távoli lövésével egyenlített, így a vendégek végül egy ponttal távoztak Trondheimből. Egy azonban biztos: ez a meccs még sokáig beszédtéma marad Norvégiában.
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