Szomorúvá teheti a magyar drukkereket Szoboszlai Dominik
Szerdán este 18.45-kor a Liverpool labdarúgócsapata az osztrák bajnok LASK Linz ellen lép pályára Ausztriában a Bajnokok Ligája második fordulójában. Azok a magyar drukkerek, akik abban a reményben utaznak el a közeli Linzbe, hogy lássák az angol csapat magyar játékosát, most biztosan nagyon izgulnak, mert Szoboszlai Dominik sérülése lassan javul, így egyáltalán nem biztos a pályára lépése Linzben.
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