Emberelőnyben veszített városi rangadót az AEK Athén, ezt mindkét magyar átélte
A görög labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában vasárnap rendezték az athéni derbit. A Panathinaikosz látta vendégül a címvédő AEK együttesét, amelyben Vitális Milán a 84. percig, míg Varga Barnabás végig lehetőséghez jutott. A hazaiak 2-0-s sikernek örülhettek: noha az AEK Athén az utolsó bő húsz percet emberelőnyben játszhatta, a két félidő elején kapott egy-egy gólt így sem tudta ledolgozni a csapat.
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