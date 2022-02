Tévésorozatban folytatódik a Szárnyas fejvadász

Scott 1982-es kultfilmje, a Szárnyas fejvadász 2017-ben folytatódott a Denis Villeneuve rendezésében készült Szárnyas fejvadász 2049 című produkcióval.

Az Amazon Stúdió a napokban jelentette be, hogy a történet tovább folytatódik a Blade Runner 2099 című sorozattal, amelynek forgatókönyvét Silka Luisa írja, aki executive producerként is dolgozik majd a szérián – számolt be róla a Deadline.com.

A Blade Runner 2099 az első élőszereplős sorozat, amely a Szárnyas fejvadász nyomán születik. Hollywoodi hírforrások szerint elképzelhető, hogy Ridley Scott is rendez majd epizódot vagy epizódokat, ahogy A farkas gyermekei című HBO-sorozatnál tette, de ezt a stúdió nem erősítette meg. Scott jelenleg a Joaquin Phoenix és Vanessa Kirby közreműködésével készülő Napoleon című filmen dolgozik.

A Blade Runner 2099, ahogy a címe is jelzi, ötven évvel a Szárnyas fejvadász 2049 után veszi fel a történet fonalát.

Deckard, a Szárnyas fejvadász főszereplője (Harrison Ford), aki Villeneuve folytatásában is megjelent, a sorozat történetének idején már nyilván nem él, ahogy más szereplők sem, ezért a szériában valószínűleg számos új szereplővel találkozhat majd a közönség.

A szárnyas fejvadászok olyan nyomozók, akiknek feladata a humanoid robotok, replikánsok felkutatása, akik földön kívüli kolóniákról szöktek meg, ahol többek között munkaerőnek vagy katonáknak szánták őket a véget nem érő intergalaktikus háborúkban. A Szárnyas fejvadász korában a túlnépesedett Föld már szinte lakhatatlanná vált.

Borítókép: Harrison Ford amerikai színész a Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049) című filmjét népszerűsítő fotózáson vesz részt Madridban 2017. szeptember 19-én. Denis Villeneuve kanadai rendező tudományos-fantasztikus alkotásának világpremierjét október 6-án rendezik (Fotó: MTI/EPA/Emilio Naranjo)