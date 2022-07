Belehalt a darázscsípésbe a népszerű magyar rockzenész

Meghalt a Tales Of Evening zenekar gitárosa, Ribarics Tamás. A zenész egy darázscsípés következtében került kómába, 13 napig küzdött az életéért de végül feladta a harcot. Halálhírét a H-music Hungary jelentette be a Facebookon.A napokban írt róla az Origo, hogy Tales of Evening gitárosa, Ribarics Tamás súlyos kómában fekszik, miután egy darázs megcsípte. A hírt egyik ismerőse osztotta meg Riba nevében a zenész Facebook-oldalán: Kómába estem 07.10. napján 17:30 órakor. Egy kis darázs csípése miatt kerültem ebbe a szorult helyzetbe, hogy a testemet nem engedi szabadon valami sötét erő, nem tudok felébredni, beszélni, gitározni, zenélni– írták akkor a bejegyzésben, most pedig egy még szomorúbb hírt osztottak meg – olvasható az Origo cikkében.