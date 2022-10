Megesett, hogy Jordániából én rendeltem pizzát estére a gyerekeknek és Palkónak, szóval nem teljesen szakadtam el az otthoni feladatoktól. Egyébként kicsit jó volt hátralépni és látni, hogy akkor is minden jól működik otthon, ha én nem mindenen tartom rajta a kezem. És azt is láttam, hogy nekik is jó volt megélni, hogy anya nincs, de ők akkor is megoldják a mindennapokat. Mici és Venci is nagyon büszkék voltak magukra, hogy egy picit önállósodtak