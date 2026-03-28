Egy emberkísérlet emlékezete

Százötvenöt éve, 1871. március 28-án jött létre Párizsban az a kommün, amely két hónapon át tartotta rettegésben a francia fővárost.

2026. 03. 28. 6:01
Százötvenöt éve, 1871. március 28-án jött létre Párizsban az a kommün, amely két hónapon át tartotta rettegésben a francia fővárost. A megalakulást egy csúfos katonai kudarc előzte meg, III. Napóleon 1870-ben hadat üzent Poroszországnak, majd az elsöprő vereség hatására Párizsban kikiáltották a Harmadik Köztársaságot, illetve a vele szembeszálló kommünt, a későbbi kommunista diktatúrák példaképét. 

Anarchistákból, összeférhetetlen, nagyravágyó karrieristákból, túlfűtött kalandorokból állt össze a csapat; soraikban naiv széplelkek is akadtak, akik elhitték, hogy nemes ügyéért harcolnak. 1789 és 1848 örököseinek tartották magukat, újra bevezették a jakobinusok forradalmi naptárát, zászlajuk viszont a trikolór helyett a vörös lett. 

A valóság később sokakat kijózanított, rájöttek, hogy a forradalom hozadéka a rombolás, a pusztítás és a terror, mérgező gyümölcse pedig a mindent átható gyűlölet, amely szörnyű polgárháborúba taszította a francia társadalmat. Bebizonyosodott: a kommunista világmegváltáshoz hullahegyeken át vezet az út. (A kommünárok nemes egyszerűséggel kivégezték a túszaikat, többek között a párizsi érseket is.)

Mindezek dacára a történettudomány kegyesen bánik a kommünnel. Budapesten (és több vidéki városban) máig utcája lehet Frankel Leónak, a kommün miniszterének. (Ő az, aki sajnálkozott, hogy visszavonulásuk közben elmulasztották levegőbe röpíteni a templomokat és a palotákat.) Karl Marx a világ első proletárdiktatúrájának nevezte a párizsi emberkísérletet, amely az 1919-es magyar tanácsköztársaság előképe lett.

Ájult utódaik ma is ugrásra készek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
