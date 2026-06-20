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Tollhegyen

Nagy fekete autó vitte el Bede Zsoltot – újra jöhet a csengőfrász

Már nem is tűnik olyan távolinak a Rákosi-korszak.

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Pilhál György
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Magyar Péterbacsó péterbede zsoltvadhajtások 2026. 06. 20. 5:59
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Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Game over! A Zsolti bácsi ügynek annyi, mostantól Peti és Marci bácsi ügy van

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Mindez annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat Magyar Péteréknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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