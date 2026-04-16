Lelki szem? Bebizonyították: a látás és a képzelet ugyanazokra az agyi neuronokra támaszkodik

Wadia szerint az ilyen vizuális képzelőerő teszi lehetővé, hogy felidézzük egy szeretett személy arcát, vagy mondjuk egy belső, „mentális térkép” segítségével eltaláljunk a munkahelyünkre. Friss kutatásában munkatársaival arról számolnak be a Science folyóiratban, hogy az elképzelt és a ténylegesen érzékelt tárgyak pontosan ugyanazokat a neuronokat aktiválják, és ugyanazt az idegi kódot használják.

Ezt korábban még nem mutatták ki idegi szinten

A felismeréssel a tudósok egy lépéssel közelebb kerülnek olyan számítógépes modellek létrehozásához, amelyek képesek szimulálni a látást, valamint kezelni a súlyos látászavarokat, például a makuladegenerációt; eredményeik segíthetnek a látás helyreállítására szolgáló protézisek fejlesztésében is.

A kutatás segít megmagyarázni, hogyan használja az agy a képzeletet a vizuális információk kiegészítésére – mondja Thomas Naselaris, a Minnesotai Egyetem idegtudósa.

A tárgyak háromdimenziósak. Egyszerre csak egy oldalukat mutatják meg nekünk, mégis ösztönösen modellezzük a tárgy azon részeit, amelyeket nem is látunk.

Így például az agy lökhárítót képzel el egy autó hátuljára, még akkor is, ha az nem látható.

A képzelet teszi lehetővé az embereknek, hogy ismerős tárgyakat merőben szokatlan, sőt nem létező módokon állítsanak össze – mint például egy unikornis esetében – mondja Naselaris.

Hogyan végezték a kutatást?

Az eredmények 16 epilepsziás beteg bevonásával végzett vizsgálatból származnak. Mindegyikük kórházi beteg volt, már elektródák voltak az agyukban, hogy az orvosaik megtalálhassák a rohamaik forrását.

Így Wadia kutatói több mint 700 egyedi neuron aktivitását figyelhették meg minden résztvevőnél, miközben azok a számítógép képernyőjét nézték.

A kísérlet első részében a résztvevők több száz képet láttak. Sokféle kategóriába tartoztak a felvételek, köztük arcok, állatok, növények és szavak, apró tárgyak is, mint például napszemüvegek és vizes palackok.

Az agy tárgy- és arcfelismerésért felelős területének idegsejt-aktivitására összpontosítottak. Feljegyezték, hogy mely neuronok „tüzeltek” az egyes képekre adott válaszként, és azt is rögzítették, hányszor – ez lehetővé tette számukra, hogy megfejtsék azt a kódot, amelyet ezek a sejtek a képpel kapcsolatos információk közvetítésére használtak.