„El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék” (3.)

Valami ilyesmi.

A mi generációnk a legutolsó, amelyik még „százezer éve” nézi, amit meglát hirtelen. A mi generációnk a legutolsó, amelyik még tudja, a világ, a teremtés egésze nem azért van, hogy nekünk jó legyen. Éppen ezért az én generációm a legutolsó generáció, amelyik még tudja, mi a jó. A jó – ami nem beteg, nem torz, nem perverz és nem ocsmány. Csak úgy, egyszerűen: jó.

Jó együtt ülni a kurucokkal, s hallgatni a meséket a zöld füvön. Jó esküt tenni Dobóval, persze csak azután, hogy beleszerettünk Vicuskába. Jó tudni, hogy széles e föld felett nincs szebb dolog az végeknél. Jó hinni, hogy már Pannónia is ontja a szép dalokat, s hogy „íme virágzik a mandulafácska merészen a télben”.

Jó odakucorodni Kuckó király mellé a kuckóba, s hinni, ha eljönne újra az idő, mi is képesek lennénk arra, amire ő. Jó pertuban lenni Munk Péterrel, Hollandus Mihállyal, Hans Castorppal – de még Hamlettel is...

„Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,

Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét,

Utált szerelme kínját, pör-halasztást,

A hivatalnak packázásait,

S mind a rúgást, mellyel méltatlanok

Bántalmazzák a tűrő érdemet

Ha nyugalomba küldhetné magát

Egy puszta tőrrel?”

Jó újra és újra végig járni Mihállyal a velencei sikátorokat. Jó tudni, hogy „Szent Kelet vesztett boldogsága, / Ez a gyalázatos jelen”.

Jó a bizonyosság, hogy ha Nagy László feltámadna, akkor az én generációm arca lenne az utolsó emberi arc, amit látna. Köszönjük, Nagy László mindazt, amit tettél értünk. Az a bizonyosság is jó, hogy vannak még családok, ahol az Erdélyi Szépmíves céh halina kötéses borítójával sorakoznak a stelázsin a Nyirő-kötetek, de legalább az Uz Bence – s jó tudni, hogy ez elszakíthatatlan, széttéphetetlen közösség. Mint állni a Hargitán vagy a Vasszékely lábánál Udvarhelyen.

Jó tudni, hogy igenis van haza a magasban. Jó tudni, kik azok, akik nem jó, hogy vannak. Jó, nagyon jó kiröhögni a pillanatot és a pillanatba ragadt senkiket. Jó kiröhögni a „szósöl médiát” s az ott tobzódó összes ócska prolit, a vérszomjas, ócska, feleslegesen létező jakobinus csőcseléket. Jó tudni, hogy