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Vélemény

Mi van most a „magyar emberek vérével”?

Most olcsóbban értékesíti a vérplazmát az OVSZ, mint amikor még Bayerné volt a vezetője.

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Bayer Zsolt
Mi van most a „magyar emberek vérével”?
2026. 11. 02. 6:05
Fotó: Kurucz Árpád
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„A Prothya Biosolutions Netherlands B.V. egy nemzetközi háttérrel rendelkező, humán vérplazma-frakcionálásra és plazmából származó gyógyszerek gyártására specializálódott gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat. Az immunológiai és intenzív terápiás készítmények piacának egyik jelentős európai szereplője.

A cégről a következő legfontosabb tudnivalókat érdemes kiemelni:

1. Alapítás és háttér

Eredet: A vállalat jelenlegi formájában 2021-ben jött létre két nagy múltú szervezet – a belga Vöröskereszthez köthető Plasma Industries Belgium (PIBe) és a holland Sanquin Plasma Products (SPP) – összeolvadásával.

Tapasztalat: Bár maga a márkanév új, a jogelődök révén a cég több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a plazmagyűjtés és -feldolgozás terén.

Központok: Székhelye Amszterdamban (Hollandia) található, de kiemelt operatív központokkal rendelkezik Brüsszelben (Belgium) és Budapesten (Magyarország) is. Világszerte nagyjából 1200 munkavállalót foglalkoztat.

(...)

3. Magyarországi jelenlét

A vállalat Prothya Biosolutions Hungary Kft. néven saját leányvállalatot működtet Magyarországon.

Plazmaközpontok: Hazánkban öt plazmagyűjtő központot üzemeltetnek (Békéscsabán, Szolnokon, Kecskeméten és Tatabányán), amelyek a gyógyszergyártás elengedhetetlen alapanyagát biztosítják.

4. Tulajdonosváltás (Közelmúltbeli események)

A cég életében jelentős mérföldkő, hogy az Accord Healthcare (az Indiai Intas Pharmaceuticals leányvállalata) megállapodást írt alá a Prothya Biosolutions 100%-os felvásárlásáról. Ezzel a Prothya európai infrastruktúrája és a gyűjtőhálózata egy globális gyógyszerészeti platform részévé válik, összekapcsolódva az Intas globális gyártókapacitásával.”

 

Biztos velünk van a baj, de így elsőre nem tűnik színtiszta magyar tulajdonban lévő garázscégnek. Elsőre úgy tűnik, ez bizony egy színtiszta külföldi, holland-belga és immár indiai multicég. És ne menjünk el szó nélkül e mellett:

 

„Plazmaközpontok: Hazánkban öt plazmagyűjtő központot üzemeltetnek (Békéscsabán, Szolnokon, Kecskeméten és Tatabányán), amelyek a gyógyszergyártás elengedhetetlen alapanyagát biztosítják.”

 

Érdekes.

Élő Anita 2019-ben még nagyon utálta a plazmagyűjtő központokat, egyebek mellett ilyeneket írt ezekről:

 

„A vérbiznisz: így keresnek egyetemisták százezreket testük áruba bocsátásával

 

Milyen közös bizniszük van a szegény embereknek, csóró egyetemistáknak, a nagy gyógyszergyáraknak és a politika üzleti köreinek? A plazmázás: a vérüzlet. Naponta ezrek jelentkeznek, hogy megcsapoltassák az ereiket az azonnal felvehető 4000-6000 forintért. Magyarország kontinensbajnok a 34 vérplazmagyűjtő-központjával az egymillió főre eső centrumok számában. A diákok családja sokszor nem is tudja, hogy gyerekeik havonta akár három litert is adnak, elképesztő hasznot hozva a gyógyszergyáraknak. (...)”

 

Most mond...

 

Nevezett cég tatabányai plazmagyűjtő honlapján ezt olvashatjuk:

 

„A levelek hullanak, a juttatások magasan maradnak!

A levelek ugyan már lehullottak, de a Plazma Center juttatásai még most is magasan vannak! Bizony, a nyári emelésnek nem lett vége a hűvös idővel, továbbra is összesen 96 000 forintot vihetsz haza 5 plazmaadással: 🤩

A hónap 1. adása: 18 000 Ft
A hónap 2. adása: 18 000 Ft
A hónap 3. adása: 20 000 Ft
A hónap 4. adása: 20 000 Ft
A hónap 5. adása: 20 000 Ft

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Békéscsaba

Kecskemét

Tatabánya

Szolnok

Békéscsaba

Kecskemét

Tatabánya

Szolnok

Plazma Center

Prothya Biosolutions

 

Forrás: https://plazmacenter.hu/tatabanya/?gad_source=1&gad_campaignid=20213595972&gbraid=0AAAAApuIkyxwjIuavjLruIGHYs7PpiGWD&gclid=Cj0KCQjw3YvXBhCDARIsAKB-ox-GMF2FBVNPd4lNFWXn0Fmx8QxynKWb9dZA-q0cmLrjC9yB9xePS6YaAqjKEALw_wcB

 

Na, ebből a „vérbizniszből” mindjárt ötöt üzemeltet idehaza a Prothya Biosolutions Hungary Kft., a „magyar emberek vérét” mostantól felvásárló külföldi multi, a Prothya Biosolutions Netherlands B.V. magyar leányvállalata. (Abba pedig bele sem merünk gondolni, hogy ez a multicég, amelynek immár száz százalékban indiai a tulajdonosa, vajon mennyi plazmát gyűjthet India nyomornegyedeiben...) Az pedig már tényleg csak egy apró kis érdekesség, hogy ennek a magyarországi „vérbiznisznek” az OVSZ próbált meg valamiféle gátat szabni, a „Bayerné” idején, létrehozva azt a rendszert, amely országos szinten nyomon követi a plazmaadások gyakoriságát, így védve a plazmaadók egészségét, kizárva annak lehetőségét, hogy egy plazmaadó kijátszva a rendszert több helyen is megjelenjen plazmát adni. És ki vezette az OVSZ-t, amikor ezt a rendszert bevezették? Ismétlem: a „Bayerné”...

Amúgy Élő Anita sok munkát fektetett abba a hazugságba is, hogy valamilyen módon összemossa a plazmagyűjtő centrumok működését az OVSZ plazma értékesítésével, holott a kettőnek az égvilágon semmi köze egymáshoz, és persze ez a becstelen gazember is csak addig fektetett ebbe sok energiát, ameddig Bayerné volt a főigazgató.

De nézzük tovább!

Tehát a becstelen gazember Élő Anita hosszú évek óta zajló rágalomhadjáratának legfőbb állításai, miszerint a „Bayerné” „titokban”, „külföldi multinak” és „áron alul” adja el a vérplazmát, ami aztán a kommentszekció retek prolijai, a vérszomjas jakobinus csőcselék között már úgy jelentkezik, mint a „magyar emberek vére”.

Nos, most ismét értékesíti a vérplazmát az OVSZ, de már nem Bayerné a vezetője. És láss csodát! Az értékesítés „titokban” történt, nem hirdettek meg nyilvános tendert, mint a „Bayerné” idején, hanem meghívtak cégeket, hogy licitáljanak, és mit tesz Isten, hát nem egy holland-belga-indiai külföldi multi lett a győztes, akinek ráadásul a magyar leányvállalata plazmagyűjtő centrumokat üzemeltet idehaza!

És akkor lássuk, mennyiért viszi a külföldi multi ma a „magyar emberek vérét”?

Részlet az OVSZ és a Prothya Biosolutions Netherlands B.V. között most megkötött szerződésből:

 

„2. A térítési díj és a fizetési feltételek

 

2.1. A Vevő vállalja, hogy az átvett FFP ellenértékeként nettó 144,25 EUR/kilogramm díjat fizeti az OVSZ-nek.”

 

Világos. Tehát az Országos Vérellátó Szolgálat által lefolytatott új értékesítési eljárás eredményeként a vérplazma új vevője 144,25 EUR/kg áron vásárolja meg a plazmát. Ez azt jelenti, hogy a négyéves időszak alatt az OVSz mai árfolyamon számolva közel 2,4 milliárd forinttal alacsonyabb bevételhez jut ahhoz képest, mint amennyit a korábbi szerződés fennmaradása esetén realizálhatott volna. Ugyanis az új szerződés alapján kilogrammonként 7000 (hétezer) forinttal olcsóbban adják a plazmát a külföldi multinak.

Egyszerűbben megfogalmazva, ennyivel többért adta el a vérplazmát a „Bayerné” a régi szerződés alapján, méghozzá nyílt tenderen intézve az értékesítést, ahol a legmagasabb árat ajánló győzött, az pedig egy külföldi multi volt, ugyanis nincsen más, akinek ma el lehetne adni a plazmát, hogy aztán abból gyógyszer legyen, s az a gyógyszer visszakerüljön Magyarországra.

Összefoglalva a dolgokat:

-a vérplazmát kizárólag külföldi multinak lehet eladni -és szükséges eladni!-, mert így biztosítható életmentő gyógyszerek hazai jelenléte;

-a vérplazma értékesítésére a legátláthatóbb módszer a nyilvános tender kiírása;

-a legmagasabb árat ajánló viszi a plazmát;

Így volt ez a „Bayerné” idején, amikor a becstelen gazember Élő Anita rágalomhadjáratot indított a feleségem ellen.

A plazmát most egy másik külföldi multi viszi, vélhetően a legmagasabb ajánlott áron, bár most nem írtak ki nyilvános tendert, és ez az ár lényegesen alacsonyabb, mint a régi ár volt.

De most a becstelen gazember Élő Anita kussol, mert most minden rendben van, hiszen már nem a „Bayerné” az OVSZ főigazgatója.

Remélem, mindenkinek világos, hogyan működik a rendszer, mit is jelent a független, objektív újságírás, vagyis a FOS, amivel egylényegű Élő Anita.

Minden más gyakorlatilag érdektelen...

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