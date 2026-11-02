Mi van most a „magyar emberek vérével”?

„A Prothya Biosolutions Netherlands B.V. egy nemzetközi háttérrel rendelkező, humán vérplazma-frakcionálásra és plazmából származó gyógyszerek gyártására specializálódott gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat. Az immunológiai és intenzív terápiás készítmények piacának egyik jelentős európai szereplője.

A cégről a következő legfontosabb tudnivalókat érdemes kiemelni:

1. Alapítás és háttér

Eredet: A vállalat jelenlegi formájában 2021-ben jött létre két nagy múltú szervezet – a belga Vöröskereszthez köthető Plasma Industries Belgium (PIBe) és a holland Sanquin Plasma Products (SPP) – összeolvadásával.

Tapasztalat: Bár maga a márkanév új, a jogelődök révén a cég több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a plazmagyűjtés és -feldolgozás terén.

Központok: Székhelye Amszterdamban (Hollandia) található, de kiemelt operatív központokkal rendelkezik Brüsszelben (Belgium) és Budapesten (Magyarország) is. Világszerte nagyjából 1200 munkavállalót foglalkoztat.

(...)

3. Magyarországi jelenlét

A vállalat Prothya Biosolutions Hungary Kft. néven saját leányvállalatot működtet Magyarországon.

Plazmaközpontok: Hazánkban öt plazmagyűjtő központot üzemeltetnek (Békéscsabán, Szolnokon, Kecskeméten és Tatabányán), amelyek a gyógyszergyártás elengedhetetlen alapanyagát biztosítják.

4. Tulajdonosváltás (Közelmúltbeli események)

A cég életében jelentős mérföldkő, hogy az Accord Healthcare (az Indiai Intas Pharmaceuticals leányvállalata) megállapodást írt alá a Prothya Biosolutions 100%-os felvásárlásáról. Ezzel a Prothya európai infrastruktúrája és a gyűjtőhálózata egy globális gyógyszerészeti platform részévé válik, összekapcsolódva az Intas globális gyártókapacitásával.”

Biztos velünk van a baj, de így elsőre nem tűnik színtiszta magyar tulajdonban lévő garázscégnek. Elsőre úgy tűnik, ez bizony egy színtiszta külföldi, holland-belga és immár indiai multicég. És ne menjünk el szó nélkül e mellett:

„Plazmaközpontok: Hazánkban öt plazmagyűjtő központot üzemeltetnek (Békéscsabán, Szolnokon, Kecskeméten és Tatabányán), amelyek a gyógyszergyártás elengedhetetlen alapanyagát biztosítják.”