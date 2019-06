A felelősségről

Igen. Tényleg ki tudta mondani. Ország-világ előtt, gyűlölettől eltorzult arcával, pengévé szorított szájjal mondta ki: a nemrég történt hajókatasztrófáért Orbán Viktor, Orbán Ráhel és Rogán Antal a felelős. Így beszéltek hajdan, s így mondtak megfellebbezhetetlen ítéletet a jakobinusok és a bolsevikok is. Ilyen eltorzult arccal és még inkább eltorzult aggyal sziszegték, ki a felelős, ki a bűnös, ki méltó megvetésre, halálra.

S hogy a szerencsétlen dél-koreai turisták, továbbá a magyar kapitány és a magyar matróz haláláért miért éppen ők hárman felelősek? Hát azért, mert (állítólag) a svájci cég a magyar állammal közösen üzemelteti azokat a hajókat, amelyek közül egy most balesetet okozott. Az államot pedig nevesíteni kell, az államot Orbánnak, Rogánnak (a sor tetszés szerint folytatható) kell hívni.

Nézzük a dolgot, nem eltorzult aggyal.

Történt egy szörnyű baleset. Mai tudásunk szerint a szállodahajó kapitánya végzetes hibát (hibákat?) követett el. Nem jelezte előzési szándékát, nem használta a rádiót. Nem tudjuk még pontosan, nem is tudhatjuk, még tart a vizsgálat, éppen csak elkezdődött, most még csak az eltorzult agyúak mondanak megfellebbezhetetlen ítéleteket. Mindenesetre eddig ezek hírlenek. Csak az biztos, hogy szörnyű baleset történt, s hogy minden bizonnyal emberi mulasztás áll a háttérben.

Persze ahogy ilyenkor lenni szokott, mindjárt mi lettünk a tízmillió hajózási szakember országa. Az eltorzult arcú, eltorzult agyú is az lett. És ítélt. Ahogy beteg lelkéből, beteg világából csak kitelt, úgy ítélt.

Azért legalább mi, normális emberek rögzítsük a tényt: hatvanöt éve volt ilyen hajóbaleset Magyarországon. Ilyen súlyos, ilyen tragikus. S legalább mi, normális emberek halljuk meg a hajózási szakember mondatát, aki ezt mondta a baleset után: a szabályokat nem szigorítani kell, hanem betartani. Bizony, ez mindenkor igaz.

És azt is jó, ha tudjuk, ha ez a tragédia nem következett volna be, akkor az eltorzult agyú és arcú előbb-utóbb azzal állt volna elő, micsoda skandallum, hogy a magyar állam nem fölözi le ennek a páratlan üzletnek a hasznát, hanem hagyja az egészet a svájci cégnek.

Vegyük tudomásul: a világban ma tömegturizmus zajlik. Ennek minden hasznával és nyomorával. Óriási pénzt termel ez az üzletág, s ebből minden állam és önkormányzat igyekszik profitálni. S ez így helyes.

Ugyanakkor ez a tömegturizmus tönkre is tesz városokat, természeti csodákat, van, ahol már belefulladnak az embertömegbe – lásd például Velence. S együtt jár a gigászi forgalomnövekedéssel, balesetveszéllyel, bűnözéssel, droggal. S azt is vegyük tudomásul, hogy az „Európa legjobb úti célja” díjat éppen most nyerte el Budapest, az ellenzék szerint a Tarlós és Orbán által tönkretett Budapest. Ez is tény. S a díj elnyerésében nem kis szerepet játszott a biztonság, ami Nyugaton már megszűnt.

Amúgy az eltorzult agyú és arcú logikáját követve a magyar állam útdíjat szed a kamionoktól, amely kamionok hetente okoznak balesetet. Vagyis az állam (Orbán) gazdagodik a kamionokból, tehát be kell tiltani a kamionokat.

De a személygépkocsik naponta okoznak tragikus baleseteket, Magyarországon pedig személyautók garmadáját gyártják, gazdagítva ezzel az államot (Orbánt), úgyhogy azt is tiltsuk be. Mindent tiltsunk be. Ne maradjon semmi, csak az eltorzult agy meg az eltorzult arc.

A jakobinus, a bolsevik ítélkezés. Az új balos, anarchista nihil. A tervgazdálkodás, a műhús, a haszon és a tőke utálata, a kommunista egyenlősdi, minden és mindenki rühellése, aki vitte valamire.

Ilyen már volt. Ezt már ismerjük. Igaz, nem volt kevesebb a baleset, de legalább az eltorzult agyúak és arcúak kiismerték magukat.

Nem féltek attól, hogy egyszer benneteket is megver az Isten, istentelenek?