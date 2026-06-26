Leszámolásügyi népbiztos

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Az igazság, a tények itt már fabatkát sem érnek. Bilincses vágóképek kellenek Magyar Péternek – a neoávéhá meg intézkedik.

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Pilhál Tamás
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Magyar Pétertámogatásnagy ervin 2026. 06. 26. 6:00
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Mindeközben a „gyermekvédő” kormány államtitkárának, Nagy Ervinnek a csókos haverja, Lakatos Márk épp minipride-ozik valahol a pesti fertőben. Az a Lakatos Márk, akinek rendőrségi papírja van róla, hogy megrontott egy kiskorút, pedofil cselekményt követett el, ám sajnálatos módon az ügy elévült. Hogy ilyesmi miként évülhet el, ne kérdezzék. Márkocska tehát szabadon riszál valahol – Bús Balázsék meg börtönben dekkolnak. Magyarország, 2026.

Magyar Péter megkapta a vágóképeit, folytatódhat az őrült filmszínház. Időt nyert. Ahogy Polgári Szilvia írta: „Ha a valós politikai ellenfe­leit megsemmisíti, a paranoiája miatt azonnal a saját köreiből, a saját korábbi szövetségeseiből fog új ellenségeket gyártani. Szüksége van bűnbakokra. A háborús hisztériának ugyanis nem szabad leállnia – mert ha hirtelen csend lesz, mindenki meglátja a király meztelenségét.”

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MEDIAWORKS)

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