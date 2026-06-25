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Poszt-trauma

Ez lesz ám a Magyarikum!

Apropó, európai normák! Churchill 38 évig volt parlamenti képviselő. Vajon mit szólnak majd ehhez a fényességes Európában?

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Bayer Zsolt
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magyarikumparlamenti képviselőpozsonyalaptörvénymikszáth kálmán 2026. 06. 25. 16:03
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Felmerült az is a mai Magyarikumban, hogy ne 12, hanem csak 8 év legyen, ameddig valaki parlamenti képviselő lehet, egy interjúban maga Magyarikum névadója hangoztatta, hogy neki ez tetszene a legjobban.

Ebben az esetben nehéz helyzetben lett volna gróf Esterházy János, aki 1935 és 1938 között a prágai parlamentben volt képviselő, a kisebbségi magyarság rendíthetetlen szószólója, majd Szlovákia önállóvá válása után Pozsonyban ő lett a magyar kisebbség egyetlen képviselője – 1939 és 1944 között. Ez összesen kilenc (9) év. Magyarikum polgáraként ezért például nem szavazhatott volna Tiso parlamentjében egyedüliként a zsidók deportálása ellen. S hogy mi lett mindezért a „jutalma”? Mutatom:

„Miután a szovjet csapatok kiszorították a németeket Pozsonyból, a szovjet hatóságok internálták, de 12 nap után szabadlábra helyezték. Utána a helyi ideiglenes szlovák kormány képviselőjével, Gustáv Husákkal tárgyalt, ahol szóvá tette a magyarok üldözését. Husák utasítására letartóztatták, és átadták a szovjet titkosszolgálatnak. Egy évig a moszkvai Lubjankábanban(wd) tartották fogva. Koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélték, és Gulag-táborba küldték, Szibériába. A Szlovák Nemzeti Bíróság 1947szeptember 16-án egyetlen ülésen Pozsonyban halálra ítélte a fasizmussal való „együttműködése” miatt. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak. Elnöki kegyelemből életfogytiglani büntetést kapott. Külső segítséggel alkalma lett volna megszökni, de ezt elutasította, mondván hogy ő nem bűnös, tehát nincs miért szöknie. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették, de ebbe nem számították be a szovjet fogságban eltöltött időt.[16] Csehszlovákia majdnem minden börtönében raboskodott, míg 1957március 8-án a morvaországi Mírov börtönben meg nem halt. A börtönparancsnok nem adta ki holttestét a családnak.”

Tiszta Csehszlovákum. Szovjetikum. Magyarikum...

De nézzük Kéthly Annát!

Ő például 1922-től 1948-ig volt parlamenti képviselő, vagyis 26 évig. Pedig mennyivel helyesebb, igazságosabb és „magyarikumosabb” lett volna, ha 12 (vagy 8) év után „visszatért volna a valóságba”, jelentsen bármit is ez a képtelen, bornírt ostobaság. Igaz, ebben az esetben nem mondhatta volna el 1939-ben a zsidótörvények elleni beszédét. De hát a „valóság”, ugye, az mégis csak fontosabb...

És ha mindezt végig gondoltuk, gondoljuk végig azt is, hogy mit is jelent mindez túl azon, hogy a legalapvetőbb állampolgári jogokat korlátozza, kizárólag az elmebaj határát súroló bosszúvágy által vezérelve, és minden jogállamiságot és európai normát a szemétbe hajítva. Vegyünk egy pártvezért. Mondjuk Toroczkai Lászlót. Ő bejuttatja pártját a parlamentbe, majd nem lehet képviselő, mint pártelnök. És ez igaz minden más, pártját parlamenti mandátumhoz juttató pártelnökre is. Ilyen egyszerűen nincs. Ez túlmegy minden határon.

Apropó, európai normák! Churchill 38 évig volt parlamenti képviselő. Vajon mit szólnak majd ehhez a fényességes Európában? Ugyanis ilyen sehol, de sehol nem létezik és nem is létezhet Európában. Csöndben maradnak? Mert a „tisztítótűz” és Orbán eltüntetése mindennél fontosabb?

Majd meglátjuk.

De egy biztos. Ez igazi Hungarikum lesz. Illetve, pontosabban fogalmazva: igazi Magyarikum. Mindannyiunk szégyenére.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

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...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

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