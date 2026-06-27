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Célkeresztben Orbán Viktor

Egy jogállamot többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak.

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tisza pártamnesty internationalorbán viktorMagyar Péter 2026. 06. 27. 6:00
Fotó: Polyák Attila
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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