Venezuelaföldrengésmentés

Venezuela: Több mint 1400 áldozat, több tízezer eltűnt

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A földrengések után sokan még mindig szeretteiket keresik. Sokakat még meg tudnak menteni Venezuelában.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 28. 11:31
Romba dőlt épületek a venezuelai földrengés után Fotó: MIGUEL MEDINA Forrás: POOL
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„Aktiváltuk az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, több tagállam gyorsan kutató-mentő csapatokat, tűzoltókat és orvosi személyzetet telepített” – tette közzé Kallas az X-en. Mint írta, az EU Copernicus műholdrendszere a károk feltérképezésével és a segítségnyújtás odairányításával támogatja a katasztrófavédelmi szolgálatokat. 

Rodriguez azt közölte, hogy 

eddig több mint 2700 kutató-, mentő- és támogató személyzet 24 országból nyújtott segítséget Venezuelában.

A kulcsfontosságú háromnapos határ elteltével azonban egyre nagyobb a nyomás a csapdába esettek megtalálására. Az első, 7,2-es erősségű földrengés helyi idő szerint 18:04-kor (BST 23:04-kor) volt, majd az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint másodpercekkel később egy még erősebb, 7,5-ös erősségű földrengés követte

A 72 órás határidő fontos, mivel a segélyszervezetek ezt kulcsfontosságú időszaknak tekintik az életben maradásra – bár ez meghosszabbítható, ha hozzáférnek élelemhez és vízhez. 

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata azonban figyelmeztetett, hogy több mint 10 000 ember halálát okozhatták a földrengések, amivel Latin-Amerika múlt századi legvéresebb földrengései közé tartoznának. 

Borítókép: Romba dőlt házak Venezuelában (Fotó: AFP)

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