Venezuela: Több mint 1400 áldozat, több tízezer eltűnt

„Aktiváltuk az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, több tagállam gyorsan kutató-mentő csapatokat, tűzoltókat és orvosi személyzetet telepített” – tette közzé Kallas az X-en. Mint írta, az EU Copernicus műholdrendszere a károk feltérképezésével és a segítségnyújtás odairányításával támogatja a katasztrófavédelmi szolgálatokat.

I held a call with @delcyrodriguezv following the devastating earthquakes in Venezuela.



I conveyed the EU's full solidarity with the Venezuelan people and our deepest condolences to the families of those who lost loved ones.



The EU has already mobilised €5 million in emergency… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 28, 2026

Rodriguez azt közölte, hogy

eddig több mint 2700 kutató-, mentő- és támogató személyzet 24 országból nyújtott segítséget Venezuelában.

A kulcsfontosságú háromnapos határ elteltével azonban egyre nagyobb a nyomás a csapdába esettek megtalálására. Az első, 7,2-es erősségű földrengés helyi idő szerint 18:04-kor (BST 23:04-kor) volt, majd az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint másodpercekkel később egy még erősebb, 7,5-ös erősségű földrengés követte.

A 72 órás határidő fontos, mivel a segélyszervezetek ezt kulcsfontosságú időszaknak tekintik az életben maradásra – bár ez meghosszabbítható, ha hozzáférnek élelemhez és vízhez.

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata azonban figyelmeztetett, hogy több mint 10 000 ember halálát okozhatták a földrengések, amivel Latin-Amerika múlt századi legvéresebb földrengései közé tartoznának.

Borítókép: Romba dőlt házak Venezuelában (Fotó: AFP)