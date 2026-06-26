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Venezuelai földrengés: Több százan haltak meg, 50 ezer embert még mindig keresnek + videó

Venezuelaföldrengéskatasztrófa

Venezuelai földrengés: Több százan haltak meg, 50 ezer embert még mindig keresnek + videó

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Tovább folytatódnak a mentési munkálatok. A földrengés után már több mint kétszáz halálos áldozatról érkezett jelentés Venezuelából.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 26. 9:54
Venezuela a földrengés után Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
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Az eltűnt személyek felkutatása továbbra is a legfontosabb prioritás. Delcy Rodríguez ideiglenes kormánya országos szükségállapotot hirdetett, hogy elősegítse a rendőrség, a tűzoltók és a katonaság, valamint más erőforrások mozgósítását, és vészhelyzeti menedékhelyeket hoztak létre azok számára, akik hajléktalanná váltak.

Mi történt pontosan?

Venezuela szeizmikusan aktív zónában fekszik. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint a földrengés a karibi és a dél-amerikai lemezek közötti tektonikus lemezszakadás mentén történt, amelyek egymással szemben mozogtak. A szakértők jelenleg azon vitatkoznak, hogy Venezuelában két erős földrengés volt-e gyors egymásutánban, vagy egyetlen repedés.

Észak-Venezuelában korábban is voltak erős földrengések, de nem ekkora erősségűek. 

A szerda esti földrengések több mint egy évszázada a legerősebbek voltak, és váratlanul és felkészületlenül sújtották az országot.

Hosszútávú hatásai lesznek a katasztrófának

Az érintett területeken élők életét és egészségét fenyegető közvetlen következmények mellett a szakértők súlyos hosszú távú következményektől is tartanak, különösen Venezuela infrastruktúrájára nézve. Ez már a természeti katasztrófa előtt is rossz állapotban volt, mondta el Janine Lietmeyer, a World Vision munkatársa.

Lietmeyer szerint minden helyi erőforrás elégtelen, például az orvosi ellátás is. Hozzátette, hogy az országban már 7,9 millió ember függ humanitárius segélyektől, és ez a szám valószínűleg növekedni fog. Az oktatáshoz való hozzáférést is tovább nehezíthetik például az összeomlott iskolák.

Az azonnali szükségletek elsősorban a tiszta ivóvíz, az orvosi ellátás és az élelmiszer.

Rodríguez elnök bejelentette egy alap létrehozását az infrastruktúra, a kórházak és a lakások újjáépítésére. Ez az alap 200 millió dolláros lesz, és a Nemzetközi Valutaalap finanszírozza. Számos nemzetközi szereplő, köztük az Egyesült Államok és Németország is ígéretet tett a segítségnyújtásra. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az amerikai kormány azonnal kutató-mentő csapatokat, valamint humanitárius és orvosi segélyt küld a helyszínre. Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig azt mondta, hogy a német fegyveres erők készen állnak a támogatás nyújtására hat A400M szállító repülőgéppel.

Ön hogyan segíthet?

Az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtést indított a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. 

A támogatás célba juttatásának érdekében a Segélyszervezet már felvette a kapcsolatot az ACT Alliance nemzetközi szövetség helyszínen segítő partnerszervezetével. 

A Segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal, nagyobb adományokkal pedig a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Venezuela” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival.

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Borítókép: Romok a venezuelai földrengés után (Fotó: AFP)

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