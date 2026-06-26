Venezuelai földrengés: Több százan haltak meg, 50 ezer embert még mindig keresnek + videó

Az eltűnt személyek felkutatása továbbra is a legfontosabb prioritás. Delcy Rodríguez ideiglenes kormánya országos szükségállapotot hirdetett, hogy elősegítse a rendőrség, a tűzoltók és a katonaság, valamint más erőforrások mozgósítását, és vészhelyzeti menedékhelyeket hoztak létre azok számára, akik hajléktalanná váltak.

Mi történt pontosan?

Venezuela szeizmikusan aktív zónában fekszik. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint a földrengés a karibi és a dél-amerikai lemezek közötti tektonikus lemezszakadás mentén történt, amelyek egymással szemben mozogtak. A szakértők jelenleg azon vitatkoznak, hogy Venezuelában két erős földrengés volt-e gyors egymásutánban, vagy egyetlen repedés.

Észak-Venezuelában korábban is voltak erős földrengések, de nem ekkora erősségűek.

A szerda esti földrengések több mint egy évszázada a legerősebbek voltak, és váratlanul és felkészületlenül sújtották az országot.

🇻🇪 | M7,1 | URGENTE: El aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía con graves daños tras el terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela. pic.twitter.com/V6TrlwcuVn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Hosszútávú hatásai lesznek a katasztrófának

Az érintett területeken élők életét és egészségét fenyegető közvetlen következmények mellett a szakértők súlyos hosszú távú következményektől is tartanak, különösen Venezuela infrastruktúrájára nézve. Ez már a természeti katasztrófa előtt is rossz állapotban volt, mondta el Janine Lietmeyer, a World Vision munkatársa.

Lietmeyer szerint minden helyi erőforrás elégtelen, például az orvosi ellátás is. Hozzátette, hogy az országban már 7,9 millió ember függ humanitárius segélyektől, és ez a szám valószínűleg növekedni fog. Az oktatáshoz való hozzáférést is tovább nehezíthetik például az összeomlott iskolák.

Az azonnali szükségletek elsősorban a tiszta ivóvíz, az orvosi ellátás és az élelmiszer.