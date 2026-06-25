A normalitás lobogóit lengeti az igazság szele Budapest szívében is

Az elszánt budapesti polgárok akciója bebizonyította, hogy a csendes többség nem kér a mesterségesen importált ideológiai háborúkból.

Ez a civil kurázsi igazi, nemes formája, amely nem rombol, hanem épít és helyreállít. Amíg ezek a zászlók lengenek a Duna felett, addig van remény arra, hogy Budapest részben megmarad annak, aminek lennie kell: a magyar kultúra, a történelmi folytonosság és a normalitás büszke bástyájának.

Soha ne feledjük: a szél mindig a tisztább irányba fúj – most is a piros-fehér-zöld felé, emlékeztetve minket arra, hogy az igazság végül mindig utat tör magának a divatos tévutak sűrűjében is.