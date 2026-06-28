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Messit a kispadra ültették, Iránt csúnyán kigolyózták

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Lionel Messit pihentette Lionel Scaloni szövetségi kapitány, de ez sem akadályozta meg a vb-címvédőt abban, hogy simán verje Jordániát. Anglia megint szenvedett Panama ellen, ugyanezt tette Cristiano Ronaldo a kolumbiai csapattal szemben, Irán pedig az utolsó pillanatban úgy esett ki a 32 közül, hogy Algéria és Ausztria kéz a kézben játszott döntetlent egymással. Lionel Messi nem döntött meg újabb rekordokat, de ez most kevéssé érdekes.

Lantos Gábor
2026. 06. 28. 9:13
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