A hőség visszalöki Európát az energiaválságba

A napi piacon még drámaibb mozgások láthatók. Szerdán a német napon belüli villamosenergia-árak a várakozások szerint este nyolc órakor elérhetik a 868,22 eurót megawattóránként, míg Franciaországban ugyanebben az időszakban 414,36 eurós csúcsár várható. Ezek az értékek többszörösei a normál piaci szinteknek.

Rendszerszintű problémává vált az európai hőhullám

A magas árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy kifogyóban lenne az áram. Sokkal inkább azt jelzik, hogy a rendszer tartalékai szűkülnek, ezért egyre drágább termelőegységeket kell bevonni az ellátásba. Franciaországban és Németországban emiatt ismét nagyobb szerepet kaptak a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. A francia gázerőművek termelése szerdán április óta nem látott szintre emelkedett, közel 5 gigawattos teljesítménnyel.