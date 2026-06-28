villamosenergiahőhullámellátásbiztonság

A hőség visszalöki Európát az energiaválságba

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Németországban órákra 868 euró fölé emelkedett az áram ára megawattóránként, több országban is termeléscsökkentésre kényszerültek az erőművek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 10:19
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A napi piacon még drámaibb mozgások láthatók. Szerdán a német napon belüli villamosenergia-árak a várakozások szerint este nyolc órakor elérhetik a 868,22 eurót megawattóránként, míg Franciaországban ugyanebben az időszakban 414,36 eurós csúcsár várható. Ezek az értékek többszörösei a normál piaci szinteknek.

Rendszerszintű problémává vált az európai hőhullám

A magas árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy kifogyóban lenne az áram. Sokkal inkább azt jelzik, hogy a rendszer tartalékai szűkülnek, ezért egyre drágább termelőegységeket kell bevonni az ellátásba. Franciaországban és Németországban emiatt ismét nagyobb szerepet kaptak a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. A francia gázerőművek termelése szerdán április óta nem látott szintre emelkedett, közel 5 gigawattos teljesítménnyel.

A hőség különösen az atomenergiára támaszkodó Franciaországban okoz gondot. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. A Golfech 2 reaktor teljesen leállt, míg a Nogent 2 és a Bugey 3 csökkentett teljesítménnyel üzemel. További korlátozások fenyegetik a Blayais és a Saint-Alban erőművek blokkjait is.

Svájcban a Beznau atomerőmű szintén visszafogta a termelését az Aar folyó felmelegedése miatt. Németországban több gázerőmű teljesítményét csökkentette a magas külső hőmérséklet, míg Nagy-Britanniában egyetlen nap alatt 40 százalékkal nőtt a gázerőműveknél jelentkező nem tervezett kiesések száma.

A hőhullám nemcsak az erőműveket, hanem magukat az elektromos hálózatokat is megterheli. A magas hőmérséklet csökkenti a vezetékek hatékonyságát és korlátozza az általuk továbbítható energia mennyiségét. Franciaországban az országos hálózatüzemeltető már előre készült arra, hogy egyes nagyfeszültségű vezetékek a hőség hatására megnyúlhatnak és veszélyesen közel kerülhetnek a talajhoz. A szélsőséges időjárás már közvetlen meghibásodásokat is okozott. Bretagne régióban mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül, miután két transzformátor meghibásodott egy olyan robbanás során, amelyet a szakemberek a rendkívüli hőséggel hoznak összefüggésbe.

 

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