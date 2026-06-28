A magyar történelem csaknem ezer éve egyetlen aukción
Kevés olyan gyűjtési terület létezik, ahol a történelem ennyire kézzelfogható formában marad fenn, mint a pénzek világában. Egy középkori denár, egy reneszánsz tallér vagy egy koronázási aranypénz nem csupán ritka műtárgy, hanem korának politikai, gazdasági és művészeti lenyomata is. A Procopius Numizmatika július 5-i aukciója ebből a szempontból különleges vállalkozás: az árverés anyaga a magyar pénzverés történetét mutatja be az Árpád-házi királyoktól egészen Ferenc József koráig.
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