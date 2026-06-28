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Tényleg találtunk egy másik Földet? Ezt titkolja az új lakható bolygó + videó

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Január végén robbant az év eddigi legnagyobb csillagászati szenzációja: a kutatók egy új, potenciálisan lakható exobolygót találtak az űr sötétjében. A felfedezés óta eltelt hónapok részletes klíma-modellezései és az adatok frissítése azonban rávilágítottak arra, hogy az új szuper-Föld talán sokkal ridegebb és titokzatosabb világ, mint azt elsőre hittük.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 28. 8:35
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Forrás: MGA
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Mikor kapunk végleges választ?

A januári felfedezés óta a HD 137010b az űrkutatás egyik legfontosabb célpontjává lépett elő. Mivel a központi csillaga viszonylag közel van és kifejezetten fényes, ideális alanya a közvetlen spektroszkópiai vizsgálatoknak.

Fontos megjegyezni, hogy a csillagászatban a „lakható” kifejezés nem azt jelenti, hogy holnap kiköltözhetnénk oda egy szál pólóban, hanem azt, hogy a fizikai feltételek elvben lehetővé teszik a folyékony víz – és ezáltal az élet valamilyen formájának – jelenlétét.

A következő években olyan projektek fogják célba venni az égitestet, mint az Európai Űrügynökség tervezett Plato űrteleszkópja, valamint a chilei Atacama-sivatagban épülő, óriásteleszkópok. Ezek az eszközök képesek lesznek elemezni a bolygó atmoszféráján átszűrődő csillagfényt, hogy bioszignatúrák – például oxigén, vízpára vagy metán – nyomai után kutassanak, végleg eldöntve az új Földnek is nevezett bolgyó lakhatóságának kérdését.

 

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