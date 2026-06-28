Tényleg találtunk egy másik Földet? Ezt titkolja az új lakható bolygó + videó

Mikor kapunk végleges választ?

A januári felfedezés óta a HD 137010b az űrkutatás egyik legfontosabb célpontjává lépett elő. Mivel a központi csillaga viszonylag közel van és kifejezetten fényes, ideális alanya a közvetlen spektroszkópiai vizsgálatoknak.

Fontos megjegyezni, hogy a csillagászatban a „lakható” kifejezés nem azt jelenti, hogy holnap kiköltözhetnénk oda egy szál pólóban, hanem azt, hogy a fizikai feltételek elvben lehetővé teszik a folyékony víz – és ezáltal az élet valamilyen formájának – jelenlétét.

A következő években olyan projektek fogják célba venni az égitestet, mint az Európai Űrügynökség tervezett Plato űrteleszkópja, valamint a chilei Atacama-sivatagban épülő, óriásteleszkópok. Ezek az eszközök képesek lesznek elemezni a bolygó atmoszféráján átszűrődő csillagfényt, hogy bioszignatúrák – például oxigén, vízpára vagy metán – nyomai után kutassanak, végleg eldöntve az új Földnek is nevezett bolgyó lakhatóságának kérdését.