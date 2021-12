Jasszer Arafat AIDS-es?

National Review Online



A republikánusok mindent megtettek, hogy idén minél több szavazót vigyenek el szavazni. Milwaukee-ban, Wisconsin államban ez nehézségbe ütközött, mert valaki vagy valakik 30 olyan mikrobusz gumiját eresztették le, amely republikánusokat vitt volna szavazni, írja a konzervatív NRO.



Ugyancsak az NRO egyik munkatársa neveti ki a koncepciót, hogy a fiatalok, mint szavazóblokk, nagy hatalmat képviselnének. Az ok: a fiatalság nem materializálódott, leginkább azért, mert a „csajok és a srácok” szavazás helyett inkább otthon maradtak…



National Post (Kanada)



George Bush elnök egyik ex-beszédírója szerint a média nem mutat túl nagy érdeklődést Jasszer Arafat palesztin terrorista vezér betegsége iránt. Az ex-beszédíró szerint a médiában senkinek sem tűnt fel, hogy az Arafat által produkált tünetegyüttes – ami orvosai szerint nem leukémia – akár AIDS is lehet, különös tekintettel Arafat kicsapongó életstílusára, melyet Ion Pacepa altábornagy (és ex-ceausescus hírszerző főnök) is dokumentált emlékirataiban.



Washington Times



Colin Powell veszélyes lépést tett, amikor többször is Tajvan függetlensége ellen, illetve Kína és Tajvan egyesítése mellett szólalt fel – írja a Cato Institute védelmipolitikai szakértője. Ennek az az oka, hogy eddig a Bush adminisztráció Tajvan mellett állt, de Powell nyilatkozataival esetleg harcias lépésekre bátoríthatja fel a Tajvanra akár fegyveres konfliktus árán is igényt tartó, kommunista uralom alatt álló Kínát.