Veszprémi lövöldözés: több szálon folyik a nyomozás

Kedden hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesítették veszprémi lakása előtt a 40 éves P. Sándort. Az MTI helyszínen lévő tudósítójának többen is úgy nyilatkoztak – a nevük elhallgatását kérve –, hogy P. Sándort „zűrös emberként” ismerték, aki „foglalkozott mindennel”. Igaz, voltak, akik úgy fogalmaztak, hogy „jó emberként, jó apaként” ismerik.



Egy veszprémi ügyvéd arról számolt be az MTI-nek, hogy P. Sándor jó barátja volt az autójában 13 évvel ezelőtt Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbantott Molnár Péternek, akit akkoriban a Balaton „egyik császáraként” emlegettek. Az ügyvéd két évvel ezelőtt védte is egy életellenes bűnügyben a most meglőtt férfit, s azt mondta, hogy akkoriban „lehetett hallani vad dolgokat” a védencéről.



A férfit a veszprémi kórházban megműtötték, állapota változatlanul életveszélyes.



