Könnyű villanymotoros sportkocsit ígér egy brit startup

Több éves előkészítő munka után alapították meg a Longbow Motors nevű brit startupot, amely hisz abban, hogy könnyű villanymotoros sportkocsit is lehet építeni. Ráadásul mindezt nagyon gyorsan meg akarja csinálni, már 2026-ban leszállítja az első példányokat a megrendelőknek. Saját fejlesztésű alumínium vázat használnak, amelyen lapos és nyújtott megjelenésű sportkocsit valósítanak meg. Első körben 150 darab szélvédő nélküli Speedstert építenek, majd következik a sorozatgyártású Roadster, ami szélvédőt és levehető tetőt is kap.

A Longbow Speedster saját tömege mindössze 895 kg, a 0–100 km/óra sprintet 3,5 másodperc alatt teljesíti, a megcélzott szabványos hatótávolság 374 km. A Longbow Roadster az időjárás elleni védelem és a kényelmi berendezések miatt már 995 kg tömegű lesz, erről annyit árultak el, hogy a 0–100 km/óra gyorsulás 3,6 másodpercig tart. A Speedster indulóára 84 995 font, az első tíz példány Luminary 1st Edition lesz, amelyet 25 darab Autograph Edition követ (ezek felárát nem közölték), a Roadster indulóára 64 995 font, ennél az első ötven példány lesz Luminary 1st Edition, amelyet száz Autograph Edition követ (a felárat itt sem közölték).

Azért tudja viszonylag gyorsan piacra dobni sportkocsiját a Longbow Motors, mert a fejlesztés során kihasználja a Formula–1/Formula-E beszállítókat és azok tudását, illetve külső mérnökök segítségét. Kézi munkával szerelik majd össze az autókat, az első megrendelők már 2026-ban beleülhetnek Speedsterükbe. Nemcsak a vezetés szerelmeseinek akarnak kedveskedni a sportkocsival, de egyben a Teslát is megfricskázzák. Az amerikai cég 2017-ben mutatta be a második generációs Roadster tanulmányát, de azóta is csak ígérgeti az egyébként Longbow belső kódnéven fejlesztett típust, amelynél hamarabb megvásárolható lesz a brit sportkocsi.